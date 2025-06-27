У яких знаків Зодіаку буде нова робота до кінця літа 2025 — Таро прогноз

Процес ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

На представників кількох знаків зодіакального сузір’я до кінця літа чекають кардинальні кар’єрні зміни. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть знайти нове місце роботи до кінця цього літнього періоду і які карти Таро їм випали.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які перейдуть на нову роботу до кінця літа 2025 за картами Таро

Овен — карта Таро "Туз Жезлів"

Ця карта Таро символізує новий початок, прилив сил, натхнення і нові можливості на шляху. Цього літа представники Овну можуть отримати несподівану, але перспективну пропозицію стосовно роботи, яка відповідатиме їхньому прагненню до ініціативи і лідерства.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Король Жезлів"

Ця карта Таро символізує лідера, який здійснює свої бажання, має харизму і є впевненим у собі. До кінця літа Леви можуть перейти на нову посаду, яка, ймовірно, буде керівною, де вони зможуть розкрити свій потенціал у всій красі.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Туз Пентаклів"

Ця карта Таро символізує нову матеріальну чи практичну можливість, джерело доходу чи нову роботу. Представники цього знаку Зодіаку можуть отримати стабільну і перспективну пропозицію, яка відповідатиме їхньому прагненню до порядку.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ця карта Таро символізує радикальні зміни та неочікувані, але позитивні повороти долі. До кінця літа представники цього знака Зодіаку можуть зовсім несподівано знайти нове місце роботи, яка відкриє перед ними великі перспективи.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ця карта Таро символізує навчання, покращення вмінь, майстерність і велику працю. До кінця літа 2025 року Козероги можуть знайти нову роботу, де потрібно буде показати все, що вони вміють, або навчитися чомусь новому.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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