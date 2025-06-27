У каких знаков Зодиака будет новая работа до конца лета 2025 — Таро прогноз

Процесс гадания на картах Таро. Фото: Freepik

Представителей нескольких знаков зодиакального созвездия до конца лета ждут кардинальные карьерные изменения. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут найти новое место работы до конца этого летнего периода и какие карты Таро им выпали.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые перейдут на новую работу до конца лета 2025 по картам Таро

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта карта Таро символизирует новое начало, прилив сил, вдохновение и новые возможности на пути. Этим летом представители Овна могут получить неожиданное, но перспективное предложение по работе, которое будет соответствовать их стремлению к инициативе и лидерству.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Король Жезлов"

Эта карта Таро символизирует лидера, который осуществляет свои желания, имеет харизму и является уверенным в себе. До конца лета Львы могут перейти на новую должность, которая, вероятно, будет руководящей, где они смогут раскрыть свой потенциал во всей красе.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Туз Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует новую материальную или практическую возможность, источник дохода или новую работу. Представители этого знака Зодиака могут получить стабильное и перспективное предложение, которое будет соответствовать их стремлению к порядку.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта карта Таро символизирует радикальные изменения и неожиданные, но положительные повороты судьбы. До конца лета представители этого знака Зодиака могут совершенно неожиданно найти новое место работы, которое откроет перед ними большие перспективы.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует обучение, улучшение умений, мастерство и большой труд. До конца лета 2025 года Козероги могут найти новую работу, где нужно будет показать все, что они умеют, или научиться чему-то новому.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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