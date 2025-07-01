Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше на початку липня 2025 — Таро прогноз

Жінка з картами Таро в руках. Фото: Pinterest

Початок липня буде для представників кількох знаків зодіакального сузір’я найбільш вдалим. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить більше за інших цього тижня з першого до шостого липня та які карти випали цим людям.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен — карта Таро "Король Жезлів"

Початок липня буде для представників цього знака Зодіаку періодом впевненості, лідерства та ініціативи. У перші дні цього місяця Овни відчують прилив енергії, який допоможе їм здійснити свої плани, та стануть успішними у будь-яких починаннях.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Ця карта Таро символізує внутрішню силу, хоробрість, витримку, самоконтроль і подолання перешкод. На початку цього місяця Леви зможуть впоратися з будь-якими випробуваннями і досягти успіху завдяки впевненості від природи.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Справедливість"

У перші дні липня представники цього знака Зодіаку можуть стати успішними в судових справах, підписати вигідні ягоди, отримати визнання за свої дії або покращити важливі стосунки. Причому, цей успіх принесе баланс і відчуття задоволення цим людям.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ця карта Таро символізує успіх, неочікувані гарні зміни, доленосні повороти і початок гарних циклів у житті. Цього тижня представники Стрільця відчують неймовірний потік везіння, а це призведе до здійснення бажань або початку успішного етапу в житті.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця тарологічна карта свідчить про матеріальне і сімейне благополуччя, стабільність, довгострокові інвестиції і спадщину. Початок цього місяця буде для Козерогів етапом довгоочікуваних результатів у фінансовому плані та сімейному житті.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Десятка Кубків"

У житті представників цього знака Зодіаку буде емоційне щастя, гармонія в стосунках, сімейне благополуччя і здійснення мрій в особистому житті. На початку липня Риби відчують задоволення в особистих стосунках або творчих проєктах.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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