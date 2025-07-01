Каким знакам Зодиака повезет больше всего в начале июля 2025 — Таро прогноз

Для шести знаков Зодиака начало июля 2025 будет удачным по Таро
Начало июля будет для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия наиболее удачным. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет больше других на этой неделе с первого по шестое июля и какие карты выпали этим людям.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Самые успешные знаки Зодиака на этой неделе первого-шестого июля 2025 по Таро
Овен — карта Таро "Король Жезлов"
Начало июля будет для представителей этого знака Зодиака периодом уверенности, лидерства и инициативы. В первые дни этого месяца Овны почувствуют прилив энергии, который поможет им осуществить свои планы, и станут успешными в любых начинаниях.
Лев — карта Таро "Сила"
Эта карта Таро символизирует внутреннюю силу, храбрость, выдержку, самоконтроль и преодоление препятствий. В начале этого месяца Львы смогут справиться с любыми испытаниями и добиться успеха благодаря уверенности от природы.
Весы — карта Таро "Справедливость"
В первые дни июля представители этого знака Зодиака могут стать успешными в судебных делах, подписать выгодные сделки, получить признание за свои действия или улучшить важные отношения. Причем, этот успех принесет баланс и чувство удовлетворения этим людям.
Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"
Эта карта Таро символизирует успех, неожиданные хорошие изменения, судьбоносные повороты и начало хороших циклов в жизни. На этой неделе представители Стрельца почувствуют невероятный поток везения, а это приведет к осуществлению желаний или началу успешного этапа в жизни.
Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"
Эта тарологическая карта свидетельствует о материальном и семейном благополучии, стабильности, долгосрочных инвестициях и наследстве. Начало этого месяца будет для Козерогов этапом долгожданных результатов в финансовом плане и семейной жизни.
Рыбы — карта Таро "Десятка Кубков"
В жизни представителей этого знака Зодиака будет эмоциональное счастье, гармония в отношениях, семейное благополучие и исполнение желаний в личной жизни. В начале июля Рыбы почувствуют удовлетворение в личных отношениях или творческих проектах.
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