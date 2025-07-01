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Главная Праздники Для шести знаков Зодиака начало июля 2025 будет удачным по Таро

Для шести знаков Зодиака начало июля 2025 будет удачным по Таро

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 03:55
Каким знакам Зодиака повезет больше всего в начале июля 2025 — Таро прогноз
Женщина с картами Таро в руках. Фото: Pinterest

Начало июля будет для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия наиболее удачным. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет больше других на этой неделе с первого по шестое июля и какие карты выпали этим людям.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Самые успешные знаки Зодиака на этой неделе первого-шестого июля 2025 по Таро

Овен — карта Таро "Король Жезлов"

Начало июля будет для представителей этого знака Зодиака периодом уверенности, лидерства и инициативы. В первые дни этого месяца Овны почувствуют прилив энергии, который поможет им осуществить свои планы, и станут успешными в любых начинаниях.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Эта карта Таро символизирует внутреннюю силу, храбрость, выдержку, самоконтроль и преодоление препятствий. В начале этого месяца Львы смогут справиться с любыми испытаниями и добиться успеха благодаря уверенности от природы.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Справедливость"

В первые дни июля представители этого знака Зодиака могут стать успешными в судебных делах, подписать выгодные сделки, получить признание за свои действия или улучшить важные отношения. Причем, этот успех принесет баланс и чувство удовлетворения этим людям.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта карта Таро символизирует успех, неожиданные хорошие изменения, судьбоносные повороты и начало хороших циклов в жизни. На этой неделе представители Стрельца почувствуют невероятный поток везения, а это приведет к осуществлению желаний или началу успешного этапа в жизни.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта тарологическая карта свидетельствует о материальном и семейном благополучии, стабильности, долгосрочных инвестициях и наследстве. Начало этого месяца будет для Козерогов этапом долгожданных результатов в финансовом плане и семейной жизни.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Десятка Кубков"

В жизни представителей этого знака Зодиака будет эмоциональное счастье, гармония в отношениях, семейное благополучие и исполнение желаний в личной жизни. В начале июля Рыбы почувствуют удовлетворение в личных отношениях или творческих проектах.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака найдут новое место работы до конца лета 2025 года по Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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