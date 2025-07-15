Каким знакам Зодиака ждать большого чуда на этой неделе, 14-20 июля 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

По предсказаниям карт Таро, уже на этой неделе, с 14 по 20 июля, четыре знака Зодиака могут стать свидетелями настоящего чуда. Для них Вселенная готовит что-то неожиданное, но очень светлое. Это может быть долгожданное решение сложной ситуации, невероятное известие, встреча, которая изменит все, или даже внутреннее прозрение, которое поможет выйти на новый уровень.

Кому из знаков Зодиака новая неделя принесет настоящее чудо — узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

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Рак — карта Таро "Звезда"

Для Раков настоящим чудом на этой неделе может стать исцеление как телесных болезней, так и душевных ран. Таро предвещают этому знаку большую надежду и обновление. Карта "Звезда" — это символ вдохновения и доверия к будущему. Если в последнее время вы чувствовали усталость или сомнения, уже на этой неделе на горизонте появится луч, который все изменит.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Солнце"

В период с 14 по 20 июля Весов ждет много радости, энергии и любви. Карта Таро "Солнце" обещает счастье, победу и момент, когда жизнь будто снова засияет. Вы можете почувствовать, что находитесь в правильном месте в правильное время. Судьба щедро отблагодарит вас за терпение, а то, что долго не двигалось, — наконец сдвинется с места.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Чудо для Козерогов может проявиться в виде финансового вознаграждения или успеха в работе. "Девятка Пентаклей" — это карта заслуженного достатка и уверенности в себе. То, над чем вы работали, наконец начнет приносить плоды. Это может быть повышение, выгодная сделка или неожиданная поддержка.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Влюбленные"

Эта неделя принесет особые моменты как тем, кто в отношениях, так и тем, кто еще ищет вторую половинку. Карта "Влюбленные" может свидетельствовать о новом знакомстве, гармоничном сближении или важном выборе, который изменит ваше будущее. Все, что связано с чувствами, получит особый вес.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака по предсказанию карт Таро получат невероятное везение с 14 по 20 июля 2025 года.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в июле 2025 по Таро.

Также мы делились, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь в июле по прогнозу карт Таро.