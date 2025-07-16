Каким знакам Зодиака конец июля 2025 принесет судьбоносные события— Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Вторая половина июля уже ворвалась в нашу жизнь и обещает быть насыщенной событиями и возможностями. А для некоторых знаков Зодиака, по предсказанию карт Таро, эти события даже могут изменить ход жизни. Достаточно будет одного разговора, выбора или внутреннего осознания, чтобы все вокруг приобрело новый смысл.

Кому из представителей зодиакального круга стоит ожидать судьбоносных событий до конца июля — узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

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Знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные события

Овен — карта Таро "Суд"

Эта карта символизирует завершение цикла, прозрение и важный выбор. К концу июля Овнов ждет момент истины: решение, от которого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Это может быть профессиональный прорыв, переоценка отношений или глубокое внутреннее перерождение.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Дева — карта Таро "Мир"

Одна из самых мощных карт в колоде, которая выпала Девам, указывает на завершение большого этапа и гармоничный выход на новый. Именно этот период станет кульминационным: вы можете достичь того, к чему долго шли, или получить ясность в важном вопросе. Это действительно судьбоносный момент завершения и одновременно нового начала.

Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Башня"

Судьбоносные события для Скорпионов могут иметь неожиданный и даже драматический характер. Карта "Башня" несет изменение, которое трудно игнорировать: внезапное открытие, разрыв, событие, которое перевернет ваше видение мира. Однако именно такие моменты несут настоящее обновление.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Водолей — карта Таро "Влюбленные"

В жизни Водолеев на первый план выйдут отношения — личные или деловые. "Влюбленные" — это не только о любви, но и о выборе сердца. До конца июля вам придется принять решение, которое будет иметь долговременные последствия. Это может быть предложение, признание, новое партнерство или разговор, который все расставит на свои места.

Знак Зодиака Водолей. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака новая неделя с 14 по 20 июля принесет настоящее чудо.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака по предсказанию карт Таро получат невероятное везение на этой неделе.

Также мы делились, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь в июле по прогнозу карт Таро.