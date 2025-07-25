Какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в августе 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Август 2025 года станет поворотным моментом для четырех знаков Зодиака. Они наконец-то смогут попрощаться со всем, что вызывало сомнения и сдерживало. По предсказанию карт Таро, последний летний месяц поможет им найти внутреннюю опору, сказать "да" свободе выбора и не оглядываться назад. Кто-то получит поддержку, а кто-то просто проснется с ощущением: хватит бояться, пора действовать.

Кто из знаков Зодиака сможет избавиться от ограничений и страхов в последний месяц лета — узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

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Знаки Зодиака, которые попрощаются со страхами в августе

Овен — карта Таро "Сила"

Этот август заставит вас встретиться с собственными внутренними барьерами. Карта "Сила" говорит о том, что настоящая мощь не в агрессии, а в способности контролировать себя и принимать даже собственные слабости. Вы можете бояться потерять контроль над ситуацией или показать кому-то свою уязвимость, но именно это и станет началом вашей трансформации.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Луна"

Карта, которая выпала Ракам, является символом иллюзий, внутренних тревог и страхов, которые часто скрывают даже от себя. В августе наступит момент, когда Раку придется посмотреть в лицо всему тому, что он долго избегал. Не убегайте — Таро говорят, что это именно тот месяц, когда ваши страхи потеряют силу. Все, что вас пугало — окажется лишь тенью на стене.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Повешенный"

То, что сдерживало вас в последнее время, не внешнее — а внутреннее. Карта Таро символизирует страх перемен и необходимость пересмотреть собственные убеждения. В августе Весы получат шанс посмотреть на ситуацию под другим углом. Возможно, вы долго жили по чужим правилам или боялись сделать шаг вперед. Но именно изменение взгляда на мир откроет новые перспективы.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Девятка Мечей"

"Девятка Мечей" часто указывает на страхи, которые существуют только в вашем воображении. Вы можете просыпаться среди ночи от тревожных мыслей, но август принесет развязку. Таро говорят: пришло время остановить внутренний монолог, который сеет сомнения. Позвольте себе поговорить с тем, кому доверяете, или запишите все, что беспокоит. Выписанные страхи потеряют над вами власть.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

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