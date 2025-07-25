Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Четыре знака Зодиака преодолеют страхи в августе 2025 по Таро

Четыре знака Зодиака преодолеют страхи в августе 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 03:55
Какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в августе 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Август 2025 года станет поворотным моментом для четырех знаков Зодиака. Они наконец-то смогут попрощаться со всем, что вызывало сомнения и сдерживало. По предсказанию карт Таро, последний летний месяц поможет им найти внутреннюю опору, сказать "да" свободе выбора и не оглядываться назад. Кто-то получит поддержку, а кто-то просто проснется с ощущением: хватит бояться, пора действовать.

Кто из знаков Зодиака сможет избавиться от ограничений и страхов в последний месяц лета — узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которые попрощаются со страхами в августе

Овен — карта Таро "Сила"

Этот август заставит вас встретиться с собственными внутренними барьерами. Карта "Сила" говорит о том, что настоящая мощь не в агрессии, а в способности контролировать себя и принимать даже собственные слабости. Вы можете бояться потерять контроль над ситуацией или показать кому-то свою уязвимость, но именно это и станет началом вашей трансформации.

 

Какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в августе 2025 по Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Луна"

Карта, которая выпала Ракам, является символом иллюзий, внутренних тревог и страхов, которые часто скрывают даже от себя. В августе наступит момент, когда Раку придется посмотреть в лицо всему тому, что он долго избегал. Не убегайте — Таро говорят, что это именно тот месяц, когда ваши страхи потеряют силу. Все, что вас пугало — окажется лишь тенью на стене.

 

Какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в августе 2025 по Таро — Рак
Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE
Весы — карта Таро "Повешенный"

То, что сдерживало вас в последнее время, не внешнее — а внутреннее. Карта Таро символизирует страх перемен и необходимость пересмотреть собственные убеждения. В августе Весы получат шанс посмотреть на ситуацию под другим углом. Возможно, вы долго жили по чужим правилам или боялись сделать шаг вперед. Но именно изменение взгляда на мир откроет новые перспективы.

 

Какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в августе 2025 по Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE
Козерог — карта Таро "Девятка Мечей"

"Девятка Мечей" часто указывает на страхи, которые существуют только в вашем воображении. Вы можете просыпаться среди ночи от тревожных мыслей, но август принесет развязку. Таро говорят: пришло время остановить внутренний монолог, который сеет сомнения. Позвольте себе поговорить с тем, кому доверяете, или запишите все, что беспокоит. Выписанные страхи потеряют над вами власть.

 

Какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в августе 2025 по Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака рискует совершить роковую ошибку до 27 июля.

Также мы делились, каким знакам Зодиака карты Таро предвещают судьбоносные события до конца июля.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака август страхи карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации