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Головна Свята Ці знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку за Таро

Ці знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 03:45
Які знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку до кінця тижня — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Коли енергія тижня надто хаотична й нестабільна, навіть найрозважливіші можуть оступитися. Одна неправильна дія, слово чи рішення здатні запустити ланцюг неприємних наслідків. За розкладом карт Таро, з 21 по 27 липня наробити помилок ризикують чотири знаки Зодіаку. Когось може підвести емоційна нестабільність, а когось — внутрішня втома, яку часто ігнорують. 

Хто на цьому тижні опинився у зоні ризику, дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту.

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Знаки Зодіаку, які ризикують зробити жахливу помилку з 21 по 27 липня 

Овен — карта Таро "Дурень" (перевернута)

Цього тижня вам варто бути обережними з імпульсивністю. Таро попереджає: невиважене рішення або необдуманий крок можуть обернутися фатальною помилкою, яку буде складно виправити. Не вірте порожнім обіцянкам і двічі подумайте перед тим, як ризикувати — особливо у фінансових справах.

 

Які знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку до кінця тижня за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Сімка Мечів"

Це карта хитрості, обману та небезпечних маніпуляцій. У вашому оточенні може з’явитися людина, яка намагається використати вас у своїх інтересах. Фатальна помилка — довіритися не тому. Будьте уважні до підписання документів, ведення переговорів і навіть звичайних побутових рішень. Тиждень вимагає максимальної пильності.

 

Які знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку до кінця тижня за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Козеріг — карта Таро "Башта"

Один із найскладніших арканів у колоді. "Башта" — це попередження про раптову зміну, яка зруйнує усталені плани. Таро радять бути максимально уважними до особистих і професійних справ. Непоправна помилка — триматися за те, що вже давно себе вичерпало. Якщо намагаєтесь втримати ситуацію силоміць, вона може обвалитися в найневдаліший момент.

 

Які знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку до кінця тижня за Таро — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Сімка Кубків"

Період з 21 по 27 липня може стати небезпечним через ваші фантазії, мрії або самообман. Жахлива помилка — приймати бажане за дійсне. Якщо ви з головою підете в уявлення про ідеальне життя, кохання чи проєкт, реальність може боляче вдарити. Карти Таро радять бути обережними з обіцянками, які даєте чи отримуєте. Не підписуйте важливих рішень без ретельного аналізу.

 

Які знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку до кінця тижня за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися, які знаки Зодіаку, за віщуванням карт Таро, до кінця липня ризикують втратити гроші.

Нагадаємо, ми писали, на які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця липня за Таро. 

Також ми розповідали, хто саме з китайських знаків Зодіаку розбагатіє до кінця липня.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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