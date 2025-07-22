Які знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку до кінця тижня — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Коли енергія тижня надто хаотична й нестабільна, навіть найрозважливіші можуть оступитися. Одна неправильна дія, слово чи рішення здатні запустити ланцюг неприємних наслідків. За розкладом карт Таро, з 21 по 27 липня наробити помилок ризикують чотири знаки Зодіаку. Когось може підвести емоційна нестабільність, а когось — внутрішня втома, яку часто ігнорують.

Хто на цьому тижні опинився у зоні ризику, дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які ризикують зробити жахливу помилку з 21 по 27 липня

Овен — карта Таро "Дурень" (перевернута)

Цього тижня вам варто бути обережними з імпульсивністю. Таро попереджає: невиважене рішення або необдуманий крок можуть обернутися фатальною помилкою, яку буде складно виправити. Не вірте порожнім обіцянкам і двічі подумайте перед тим, як ризикувати — особливо у фінансових справах.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Сімка Мечів"

Це карта хитрості, обману та небезпечних маніпуляцій. У вашому оточенні може з’явитися людина, яка намагається використати вас у своїх інтересах. Фатальна помилка — довіритися не тому. Будьте уважні до підписання документів, ведення переговорів і навіть звичайних побутових рішень. Тиждень вимагає максимальної пильності.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Башта"

Один із найскладніших арканів у колоді. "Башта" — це попередження про раптову зміну, яка зруйнує усталені плани. Таро радять бути максимально уважними до особистих і професійних справ. Непоправна помилка — триматися за те, що вже давно себе вичерпало. Якщо намагаєтесь втримати ситуацію силоміць, вона може обвалитися в найневдаліший момент.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Сімка Кубків"

Період з 21 по 27 липня може стати небезпечним через ваші фантазії, мрії або самообман. Жахлива помилка — приймати бажане за дійсне. Якщо ви з головою підете в уявлення про ідеальне життя, кохання чи проєкт, реальність може боляче вдарити. Карти Таро радять бути обережними з обіцянками, які даєте чи отримуєте. Не підписуйте важливих рішень без ретельного аналізу.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися, які знаки Зодіаку, за віщуванням карт Таро, до кінця липня ризикують втратити гроші.

Нагадаємо, ми писали, на які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця липня за Таро.

Також ми розповідали, хто саме з китайських знаків Зодіаку розбагатіє до кінця липня.