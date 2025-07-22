Какие знаки Зодиака рискуют совершить роковую ошибку до конца недели — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Когда энергия недели слишком хаотична и нестабильна, даже самые благоразумные могут оступиться. Одно неправильное действие, слово или решение способны запустить цепь неприятных последствий. По раскладу карт Таро, с 21 по 27 июля наделать ошибок рискуют четыре знака Зодиака. Кого-то может подвести эмоциональная нестабильность, а кого-то — внутренняя усталость, которую часто игнорируют.

Кто на этой неделе оказался в зоне риска, узнавайте в точном раскладе Таро на одну карту.

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Знаки Зодиака, которые рискуют совершить ужасную ошибку с 21 по 27 июля

Овен — карта Таро "Дурак" (перевернутая)

На этой неделе вам стоит быть осторожными с импульсивностью. Таро предупреждает: невзвешенное решение или необдуманный шаг могут обернуться роковой ошибкой, которую будет сложно исправить. Не верьте пустым обещаниям и дважды подумайте перед тем, как рисковать — особенно в финансовых делах.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Семерка Мечей"

Это карта хитрости, обмана и опасных манипуляций. В вашем окружении может появиться человек, который пытается использовать вас в своих интересах. Роковая ошибка — довериться не тому. Будьте внимательны к подписанию документов, ведению переговоров и даже обычных бытовых решений. Неделя требует максимальной бдительности.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Башня"

Один из самых сложных арканов в колоде. "Башня" — это предупреждение о внезапном изменении, которое разрушит устоявшиеся планы. Таро советуют быть максимально внимательными к личным и профессиональным делам. Непоправимая ошибка — держаться за то, что уже давно себя исчерпало. Если пытаетесь удержать ситуацию силой, она может обвалиться в самый неудачный момент.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Семерка Кубков"

Период с 21 по 27 июля может стать опасным из-за ваших фантазий, мечты или самообмана. Ужасная ошибка — принимать желаемое за действительное. Если вы с головой уйдете в представление об идеальной жизни, любви или проекте, реальность может больно ударить. Карты Таро советуют быть осторожными с обещаниями, которые даете или получаете. Не подписывайте важных решений без тщательного анализа.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы делились, какие знаки Зодиака, по предсказанию карт Таро, до конца июля рискуют потерять деньги.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака ждут судьбоносные события до конца июля по Таро.

Также мы рассказывали, кто именно из китайских знаков Зодиака разбогатеет до конца июля.