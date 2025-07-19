Які знаки Зодіаку попрощаються з важким періодом до кінця липня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Липень 2025 року поступово наближається до завершення, а разом із ним добігає кінця й напружений період, який багатьом знакам Зодіаку приніс випробування, затримки та внутрішню втому. Як пророкують карти Таро, позитивні зміни увірвуться у життя п'ятьох представників зодіакального кола. Саме їм випаде шанс залишити труднощі позаду.

Які знаки Зодіаку попрощаються з важким періодом та розпочнуть "білу смугу" в житті до кінця липня, дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту.

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Овен — Карта Таро "Світ"

Ця карта символізує завершення важливого етапу та досягнення внутрішньої гармонії. Для Овнів завершується період боротьби з хаосом і емоційними перепадами. Якщо ви довго відчували себе ніби на роздоріжжі — до кінця липня на вас чекає ясність, внутрішній спокій та заслужена нагорода за витримку.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Рак — Карта Таро "Шістка Мечів"

Ця карта — про рух уперед і вихід із зони дискомфорту. Для Раків липень був емоційно напруженим, з багатьма сумнівами та коливаннями. Але вже зовсім скоро ви відчуєте, як ситуація змінюється — з'являється перспектива, нові плани, спокій у душі. Якщо ви думали про переїзд, зміну роботи чи завершення відносин — зараз саме час робити рішучі кроки.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Терези — Карта Таро "Суд"

Терези отримують потужну енергетичну підтримку — "Суд" говорить про звільнення від тягаря минулого. Якщо ви відчували провину, сумніви або мали складні стосунки, Таро обіцяє очищення і новий етап. Вас чекає внутрішнє пробудження, яке допоможе зробити правильний вибір і залишити все зайве в минулому.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — Карта Таро "Зірка"

Козерогам випала карта надії, світла і мрій, що от-от стануть ближчими. Вже тривалий час ви могли відчувати втому, втрату мотивації чи сенсу. Але кінець липня принесе натхнення, бажання жити на повну і вірити у краще. Ваша інтуїція стане сильнішою, а обставини — більш сприятливими. Можливе отримання гарних новин або підтримки, якої давно бракувало.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Риби — Карта Таро "Сила"

Риби нарешті зможуть видихнути. Карта "Сила" означає не лише фізичну витривалість, а й внутрішню перемогу. Ви вийдете з непростої ситуації з гордо піднятою головою. Можливо, це пов'язано з роботою, родинними справами або внутрішньою боротьбою. Але головне — ви здолаєте все, що виснажувало. До кінця місяця готуйтеся до приливу енергії, впевненості та особистої сили.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

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