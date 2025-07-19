Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро пророчат конец трудного периода пяти знакам Зодиака

Таро пророчат конец трудного периода пяти знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 03:45
Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Июль 2025 года постепенно близится к завершению, а вместе с ним подходит к концу и напряженный период, который многим знакам Зодиака принес испытания, задержки и внутреннюю усталость. Как предсказывают карты Таро, позитивные изменения ворвутся в жизнь пятерых представителей зодиакального круга. Именно им выпадет шанс оставить трудности позади.

Какие знаки Зодиака попрощаются с тяжелым периодом и начнут "белую полосу" в жизни до конца июля, узнавайте в точном раскладе Таро на одну карту.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которые перевернут темную страницу жизни

Овен — Карта Таро "Мир"

Эта карта символизирует завершение важного этапа и достижение внутренней гармонии. Для Овнов завершается период борьбы с хаосом и эмоциональными перепадами. Если вы долго чувствовали себя будто на распутье — к концу июля вас ждет ясность, внутреннее спокойствие и заслуженная награда за выдержку.

 

Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 по Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Рак — Карта Таро "Шестерка Мечей"

Эта карта — о движении вперед и выходе из зоны дискомфорта. Для Раков июль был эмоционально напряженным, со многими сомнениями и колебаниями. Но уже совсем скоро вы почувствуете, как ситуация меняется — появляется перспектива, новые планы, спокойствие в душе. Если вы думали о переезде, смене работы или завершении отношений — сейчас самое время делать решительные шаги.

 

Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 по Таро — Рак
Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE
Весы — Карта Таро "Суд"

Весы получают мощную энергетическую поддержку — "Суд" говорит об освобождении от бремени прошлого. Если вы чувствовали вину, сомнения или имели сложные отношения, Таро обещает очищение и новый этап. Вас ждет внутреннее пробуждение, которое поможет сделать правильный выбор и оставить все лишнее в прошлом.

 

Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 по Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE
Козерог — Карта Таро "Звезда"

Козерогам выпала карта надежды, света и мечты, которые вот-вот станут ближе. Уже длительное время вы могли чувствовать усталость, потерю мотивации или смысла. Но конец июля принесет вдохновение, желание жить на полную и верить в лучшее. Ваша интуиция станет сильнее, а обстоятельства — более благоприятными. Возможно получение хороших новостей или поддержки, которой давно не хватало.

 

Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 по Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE
Рыбы — Карта Таро "Сила"

Рыбы наконец-то смогут выдохнуть. Карта "Сила" означает не только физическую выносливость, но и внутреннюю победу. Вы выйдете из непростой ситуации с гордо поднятой головой. Возможно, это связано с работой, семейными делами или внутренней борьбой. Но главное — вы одолеете все, что изнуряло. К концу месяца готовьтесь к приливу энергии, уверенности и личной силы.

 

Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 по Таро — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака невероятно повезет 19-20 июля по предсказанию карт Таро.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака предстоят судьбоносные события до конца июля по Таро.

Также мы делились, какие знаки Зодиака, по предсказанию карт Таро, до конца июля рискуют потерять деньги.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака июль карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации