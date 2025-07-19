Какие знаки Зодиака попрощаются с трудным периодом до конца июля 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Июль 2025 года постепенно близится к завершению, а вместе с ним подходит к концу и напряженный период, который многим знакам Зодиака принес испытания, задержки и внутреннюю усталость. Как предсказывают карты Таро, позитивные изменения ворвутся в жизнь пятерых представителей зодиакального круга. Именно им выпадет шанс оставить трудности позади.

Какие знаки Зодиака попрощаются с тяжелым периодом и начнут "белую полосу" в жизни до конца июля, узнавайте в точном раскладе Таро на одну карту.

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Овен — Карта Таро "Мир"

Эта карта символизирует завершение важного этапа и достижение внутренней гармонии. Для Овнов завершается период борьбы с хаосом и эмоциональными перепадами. Если вы долго чувствовали себя будто на распутье — к концу июля вас ждет ясность, внутреннее спокойствие и заслуженная награда за выдержку.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — Карта Таро "Шестерка Мечей"

Эта карта — о движении вперед и выходе из зоны дискомфорта. Для Раков июль был эмоционально напряженным, со многими сомнениями и колебаниями. Но уже совсем скоро вы почувствуете, как ситуация меняется — появляется перспектива, новые планы, спокойствие в душе. Если вы думали о переезде, смене работы или завершении отношений — сейчас самое время делать решительные шаги.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — Карта Таро "Суд"

Весы получают мощную энергетическую поддержку — "Суд" говорит об освобождении от бремени прошлого. Если вы чувствовали вину, сомнения или имели сложные отношения, Таро обещает очищение и новый этап. Вас ждет внутреннее пробуждение, которое поможет сделать правильный выбор и оставить все лишнее в прошлом.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — Карта Таро "Звезда"

Козерогам выпала карта надежды, света и мечты, которые вот-вот станут ближе. Уже длительное время вы могли чувствовать усталость, потерю мотивации или смысла. Но конец июля принесет вдохновение, желание жить на полную и верить в лучшее. Ваша интуиция станет сильнее, а обстоятельства — более благоприятными. Возможно получение хороших новостей или поддержки, которой давно не хватало.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — Карта Таро "Сила"

Рыбы наконец-то смогут выдохнуть. Карта "Сила" означает не только физическую выносливость, но и внутреннюю победу. Вы выйдете из непростой ситуации с гордо поднятой головой. Возможно, это связано с работой, семейными делами или внутренней борьбой. Но главное — вы одолеете все, что изнуряло. К концу месяца готовьтесь к приливу энергии, уверенности и личной силы.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака невероятно повезет 19-20 июля по предсказанию карт Таро.

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