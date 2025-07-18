Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Цим знакам Зодіаку неймовірно пощастить 19-20 липня 2025 за Таро

Цим знакам Зодіаку неймовірно пощастить 19-20 липня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 03:45
Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Ще трохи і ми зустрінемо нові вихідні, що подарують можливість відновити сили та забути про турботи. А для деяких знаків Зодіаку 19 та 20 липня стануть справжнім подарунком долі — карти Таро віщують їм неймовірну удачу. Хтось отримає гарну звістку, яка змінить плани, хтось — натхнення для важливого рішення, а комусь вдасться відновити гармонію.

Кому ж з представників зодіакального кола найбільше пощастить у ці вихідні, 19-20 липня, за розкладом карт Таро — дізнавайтесь далі. 

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким от-от пощастить

Овен — карта Таро "Сонце"

У ці вихідні карта "Сонце" віщує Овнам справжній прорив. Ці два дні принесуть радість, щирі емоції та несподівано приємні зустрічі.  Можливі добрі новини щодо фінансів або реалізації проєкту. Зараз вам варто не ховатися в тіні. Якщо планували побачення, поїздку або просто сімейний відпочинок — усе складеться ідеально.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта Таро вказує на стабільність, добробут і підтримку близьких. Тож, вихідні Тельців будуть спокійними, але щедрими на позитивні моменти. У вас з'явиться можливість побачитися з тими, кого давно не бачили, або отримати цінну пораду. Також імовірне фінансове заохочення або подарунок.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 за Таро — Телець
Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карат Таро "Колісниця"

Сила, рішучість та рух уперед — усе це символізує "Колісниця". Для вас ці субота та неділя можуть стати переломним моментом. Якщо ви планували зміну у роботі, поїздку чи новий етап у стосунках — дійте. Карти Таро підказують, що зараз — час, коли можна вирватися вперед. Ви отримаєте підтримку, навіть якщо не чекали на неї.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися, які знаки Зодіаку, за віщуванням карт Таро, до кінця липня ризикують втратити гроші.

Нагадаємо, ми писали, на які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця липня за Таро. 

Також ми розповідали, які знаки Зодіаку, за прогнозом Таро, знайдуть нову роботу влітку 2025 року.

гороскоп вихідні прогнози знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації