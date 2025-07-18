Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Ще трохи і ми зустрінемо нові вихідні, що подарують можливість відновити сили та забути про турботи. А для деяких знаків Зодіаку 19 та 20 липня стануть справжнім подарунком долі — карти Таро віщують їм неймовірну удачу. Хтось отримає гарну звістку, яка змінить плани, хтось — натхнення для важливого рішення, а комусь вдасться відновити гармонію.

Кому ж з представників зодіакального кола найбільше пощастить у ці вихідні, 19-20 липня, за розкладом карт Таро — дізнавайтесь далі.

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Овен — карта Таро "Сонце"

У ці вихідні карта "Сонце" віщує Овнам справжній прорив. Ці два дні принесуть радість, щирі емоції та несподівано приємні зустрічі. Можливі добрі новини щодо фінансів або реалізації проєкту. Зараз вам варто не ховатися в тіні. Якщо планували побачення, поїздку або просто сімейний відпочинок — усе складеться ідеально.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ця карта Таро вказує на стабільність, добробут і підтримку близьких. Тож, вихідні Тельців будуть спокійними, але щедрими на позитивні моменти. У вас з'явиться можливість побачитися з тими, кого давно не бачили, або отримати цінну пораду. Також імовірне фінансове заохочення або подарунок.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карат Таро "Колісниця"

Сила, рішучість та рух уперед — усе це символізує "Колісниця". Для вас ці субота та неділя можуть стати переломним моментом. Якщо ви планували зміну у роботі, поїздку чи новий етап у стосунках — дійте. Карти Таро підказують, що зараз — час, коли можна вирватися вперед. Ви отримаєте підтримку, навіть якщо не чекали на неї.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

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