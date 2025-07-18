Каким знакам Зодиака повезет на выходные 19-20 июля 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Еще немного и мы встретим новые выходные, которые подарят возможность восстановить силы и забыть о заботах. А для некоторых знаков Зодиака 19 и 20 июля станут настоящим подарком судьбы — карты Таро пророчат им невероятную удачу. Кто-то получит хорошее известие, которое изменит планы, кто-то — вдохновение для важного решения, а кому-то удастся восстановить гармонию.

Кому же из представителей зодиакального круга больше всего повезет в эти выходные, 19-20 июля, по раскладу карт Таро — узнавайте далее.

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Овен — карта Таро "Солнце"

В эти выходные карта "Солнце" предвещает Овнам настоящий прорыв. Эти два дня принесут радость, искренние эмоции и неожиданно приятные встречи. Возможны хорошие новости о финансах или реализации проекта. Сейчас вам стоит не прятаться в тени. Если планировали свидание, поездку или просто семейный отдых — все сложится идеально.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта карта Таро указывает на стабильность, благополучие и поддержку близких. Так что, выходные Тельцов будут спокойными, но щедрыми на позитивные моменты. У вас появится возможность увидеться с теми, кого давно не видели, или получить ценный совет. Также вероятно финансовое поощрение или подарок.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карата Таро "Колесница"

Сила, решительность и движение вперед — все это символизирует "Колесница". Для вас эти суббота и воскресенье могут стать переломным моментом. Если вы планировали изменение в работе, поездку или новый этап в отношениях — действуйте. Карты Таро подсказывают, что сейчас — время, когда можно вырваться вперед. Вы получите поддержку, даже если не ждали ее.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

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