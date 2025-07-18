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Главная Праздники Этим знакам Зодиака невероятно повезет 19-20 июля 2025 по Таро

Этим знакам Зодиака невероятно повезет 19-20 июля 2025 по Таро

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Дата публикации 18 июля 2025 03:45
Каким знакам Зодиака повезет на выходные 19-20 июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Еще немного и мы встретим новые выходные, которые подарят возможность восстановить силы и забыть о заботах. А для некоторых знаков Зодиака 19 и 20 июля станут настоящим подарком судьбы — карты Таро пророчат им невероятную удачу. Кто-то получит хорошее известие, которое изменит планы, кто-то — вдохновение для важного решения, а кому-то удастся восстановить гармонию.

Кому же из представителей зодиакального круга больше всего повезет в эти выходные, 19-20 июля, по раскладу карт Таро — узнавайте далее.

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Овен — карта Таро "Солнце"

В эти выходные карта "Солнце" предвещает Овнам настоящий прорыв. Эти два дня принесут радость, искренние эмоции и неожиданно приятные встречи. Возможны хорошие новости о финансах или реализации проекта. Сейчас вам стоит не прятаться в тени. Если планировали свидание, поездку или просто семейный отдых — все сложится идеально.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 за Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Эта карта Таро указывает на стабильность, благополучие и поддержку близких. Так что, выходные Тельцов будут спокойными, но щедрыми на позитивные моменты. У вас появится возможность увидеться с теми, кого давно не видели, или получить ценный совет. Также вероятно финансовое поощрение или подарок.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 за Таро — Телець
Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карата Таро "Колесница"

Сила, решительность и движение вперед — все это символизирует "Колесница". Для вас эти суббота и воскресенье могут стать переломным моментом. Если вы планировали изменение в работе, поездку или новый этап в отношениях — действуйте. Карты Таро подсказывают, что сейчас — время, когда можно вырваться вперед. Вы получите поддержку, даже если не ждали ее.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 19-20 липня 2025 за Таро — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы делились, какие знаки Зодиака, по предсказанию карт Таро, до конца июля рискуют потерять деньги.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака ждут судьбоносные события до конца июля по Таро.

Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака, по прогнозу Таро, найдут новую работу летом 2025 года.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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