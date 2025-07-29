Каким знакам Зодиака август 2025 обещает начало белой полосы в жизни — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Карты Таро предвещают, что август 2025 года может стать переломным моментом для некоторых знаков Зодиака. Это будет время, когда можно будет забыть о проблемах и встретить светлую сторону жизни. Последний летний месяц принесет этим счастливчикам удачу, новые возможности и ощущение внутренней гармонии.

Кому из представителей зодиакального круга Таро предвещают начало белой полосы в августе — узнавайте в раскладе на одну карту.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым август принесет белую полосу в жизнь

Овен — Карта Таро "Солнце"

Эта карта символизирует ясность, счастье и рост. В августе Овнов ждет период, когда дела будут складываться легко, без напряжения. Вы наконец почувствуете уверенность в себе и в своих действиях, а также увидите плоды усилий, вложенных в предыдущие месяцы. Ожидаются хорошие новости в личной жизни, поддержка от близких и финансовое облегчение.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — Карта Таро "Туз Пентаклей"

Эта карта Таро является одним из главных символов новых шансов и стабильности. В августе Львы могут получить уникальную возможность улучшить свое финансовое положение или начать новый, выгодный проект. Это отличный период для изменений в работе, старта собственного дела или переезда. Все, что вы вложите сейчас, принесет щедрые плоды в ближайшем будущем.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — Карта Таро "Звезда"

Карта "Звезда" всегда говорит о надежде, восстановлении и благословении свыше. Август станет для Стрельцов временем эмоционального исцеления, духовного обновления и вдохновения. Вы можете встретить человека, который изменит ваш взгляд на жизнь, или найти дело, которое наполнит смыслом каждый день. Это период, когда вера в лучшее — не иллюзия, а реальный путь к успеху.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — Карта Таро "Шестерка Мечей"

Хоть эта карта Таро и не о ярком взлете, но она символизирует важный выход из сложного периода. В августе Рыбы наконец-то оставят позади эмоциональные трудности или длительные сомнения. Начинается переход в новую, более стабильную фазу жизни. Вы можете сменить обстановку, получить внутреннее спокойствие или просто посмотреть на проблемы под новым углом. Это то самое начало белой полосы, которого вы ждали.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака смогут преодолеть все страхи в августе 2025 года.

Напомним, также мы делились с вами прогнозом астрологов, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна в последний месяц лета.