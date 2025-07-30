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Главная Праздники Рунический гороскоп на август 2025 — что ждет каждый знак Зодиака

Рунический гороскоп на август 2025 — что ждет каждый знак Зодиака

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Дата публикации 30 июля 2025 15:43
Рунический гороскоп на август 2025 — что предвещают руны каждому знаку Зодиака
Рунический гороскоп для всех знаков Зодиака. Фото: google.com

Август 2025 года — месяц больших перемен и свершений. Но чтобы этот период действительно принес удачу и успехи, стоит воспользоваться помощью магических скандинавских символов. Рунический гороскоп на последний летний месяц открывает более глубокие смыслы, чем обычные астрологические прогнозы — потому что здесь все о вашей внутренней энергии, выборе и силе духа. Каждому знаку Зодиака выпала своя руна — со своим предупреждением, посланием или возможностью.

Новини.LIVE рассказывает, что именно для вас подготовили руны в августе 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна Тейваз

Август станет для вас месяцем борьбы — с собой, с обстоятельствами или чужими ожиданиями. Но эта борьба будет благородной. Тейваз указывает на победу через дисциплину, честь и стратегию. Если вы давно колеблетесь сделать решительный шаг — время пришло. Держите курс на результат, не изменяя себе.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Овен
Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Руна Уруз

Месяц силы, восстановления и физической выносливости. Уруз намекает: ваше тело — источник энергии, ваша воля — движущая сила. В августе вы сможете преодолеть то, что раньше казалось невозможным. Главное — вложите энергию в то, что вернется сторицей — здоровье, дела, любовь.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Телец
Руна Уруз. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Руна Ансуз

Вас ожидает месяц мудрых решений, знаков свыше и важных разговоров. Ансуз символизирует силу слова, интуиции и высших знаний. Прислушивайтесь к подсказкам судьбы — они будут звучать в каждой мелочи. Говорите искренне, слушайте внимательно, пишите свои желания — они имеют силу.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Близнецы
Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна Беркана

Время для внутреннего роста и обновления. Беркана — руна матери, жизни, новых начал. Возможна важная новость в семье, новый проект или трансформация вашей личности. Берегите то, что растет — от отношений до идей. Оно прорастет во что-то большое.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Рак
Руна Беркана. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Руна Соул

Солнце светит именно вам. Соул — руна силы, энергии, уверенности. В августе вас ждет подъем, шанс заявить о себе или выйти из тени. Это ваше время сиять. Не сдерживайте амбиций — действуйте ярко, но с уважением к другим.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Лев
Руна Соул. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Руна Лагуз

Август будет волнами — порой тихими, порой стремительными. Лагуз символизирует интуицию, эмоции, женскую силу. Доверяйте не только логике, но и сердцу. Следите за сновидениями и внутренними ощущениями — в них будет истина.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Дева
Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна Гебо

Август — месяц партнерства, баланса и даров. Руна Гебо говорит о взаимном обмене — что даете, то и получите. Время заключать сделки, примиряться или открываться любви. Ищите гармонию в каждой связи — личной, профессиональной, духовной.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Весы
Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна Хагалаз

Не самый спокойный период. Хагалаз — руна очищения через хаос. Возможны внезапные перемены, освобождение от старого. Не все пойдет по плану, но это к лучшему. Примите бурю. Она разрушит лишь то, что уже вам не служит.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Скорпион
Руна Хагалаз. Фото: google.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна Райдо

Движение — главная тема августа. Путешествие, переезд, смена направления — все это будет актуально. Райдо дает зеленый свет на изменения и путь к новому. Не сидите на месте, даже небольшой шаг изменит все.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Стрелец
Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна Иса

Пауза. Август требует остановки, осмысления, замораживания решений. Эта руна символизирует время, когда все замирает, чтобы набрать силы. Не спешите. То, что задержалось, еще созревает.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Козерог
Руна Иса. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна Кеназ

Свет внутри вас начинает светить сильнее. Кеназ — это о творчестве, вдохновении, внутреннем огне. Ждите прозрения, новых идей или романтической искры. Творите, даже если не уверены в результате — именно в последний летний месяц вас будет вести интуиция.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Водолей
Руна Кеназ. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна Манназ

Август покажет истинное "я" через других людей. Манназ — руна человеческого взаимодействия, самопознания через отражение. Вас ждут глубокие разговоры, переосмысление роли в отношениях. Не убегайте от себя. Встречайтесь с людьми, которые вас меняют.

 

Рунический гороскоп на август 2025 — Рыбы
Руна Манназ. Фото: shutterstock.com

Ранее мы делились с вами, какие китайские знаки Зодиака ждут судьбоносные перемены в августе.

Напомним, мы рассказывали, кому из знаков Зодиака август сулит начало белой полосы по предсказаниям карт Таро.

Также мы делились, каким знакам Зодиака Вселенная подарит шанс влюбиться до конца лета 2025 года.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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