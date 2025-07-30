Рунический гороскоп на август 2025 — что предвещают руны каждому знаку Зодиака

Рунический гороскоп для всех знаков Зодиака. Фото: google.com

Август 2025 года — месяц больших перемен и свершений. Но чтобы этот период действительно принес удачу и успехи, стоит воспользоваться помощью магических скандинавских символов. Рунический гороскоп на последний летний месяц открывает более глубокие смыслы, чем обычные астрологические прогнозы — потому что здесь все о вашей внутренней энергии, выборе и силе духа. Каждому знаку Зодиака выпала своя руна — со своим предупреждением, посланием или возможностью.

Новини.LIVE рассказывает, что именно для вас подготовили руны в августе 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна Тейваз

Август станет для вас месяцем борьбы — с собой, с обстоятельствами или чужими ожиданиями. Но эта борьба будет благородной. Тейваз указывает на победу через дисциплину, честь и стратегию. Если вы давно колеблетесь сделать решительный шаг — время пришло. Держите курс на результат, не изменяя себе.

Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Руна Уруз

Месяц силы, восстановления и физической выносливости. Уруз намекает: ваше тело — источник энергии, ваша воля — движущая сила. В августе вы сможете преодолеть то, что раньше казалось невозможным. Главное — вложите энергию в то, что вернется сторицей — здоровье, дела, любовь.

Руна Уруз. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Руна Ансуз

Вас ожидает месяц мудрых решений, знаков свыше и важных разговоров. Ансуз символизирует силу слова, интуиции и высших знаний. Прислушивайтесь к подсказкам судьбы — они будут звучать в каждой мелочи. Говорите искренне, слушайте внимательно, пишите свои желания — они имеют силу.

Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна Беркана

Время для внутреннего роста и обновления. Беркана — руна матери, жизни, новых начал. Возможна важная новость в семье, новый проект или трансформация вашей личности. Берегите то, что растет — от отношений до идей. Оно прорастет во что-то большое.

Руна Беркана. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Руна Соул

Солнце светит именно вам. Соул — руна силы, энергии, уверенности. В августе вас ждет подъем, шанс заявить о себе или выйти из тени. Это ваше время сиять. Не сдерживайте амбиций — действуйте ярко, но с уважением к другим.

Руна Соул. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Руна Лагуз

Август будет волнами — порой тихими, порой стремительными. Лагуз символизирует интуицию, эмоции, женскую силу. Доверяйте не только логике, но и сердцу. Следите за сновидениями и внутренними ощущениями — в них будет истина.

Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна Гебо

Август — месяц партнерства, баланса и даров. Руна Гебо говорит о взаимном обмене — что даете, то и получите. Время заключать сделки, примиряться или открываться любви. Ищите гармонию в каждой связи — личной, профессиональной, духовной.

Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна Хагалаз

Не самый спокойный период. Хагалаз — руна очищения через хаос. Возможны внезапные перемены, освобождение от старого. Не все пойдет по плану, но это к лучшему. Примите бурю. Она разрушит лишь то, что уже вам не служит.

Руна Хагалаз. Фото: google.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна Райдо

Движение — главная тема августа. Путешествие, переезд, смена направления — все это будет актуально. Райдо дает зеленый свет на изменения и путь к новому. Не сидите на месте, даже небольшой шаг изменит все.

Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна Иса

Пауза. Август требует остановки, осмысления, замораживания решений. Эта руна символизирует время, когда все замирает, чтобы набрать силы. Не спешите. То, что задержалось, еще созревает.

Руна Иса. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна Кеназ

Свет внутри вас начинает светить сильнее. Кеназ — это о творчестве, вдохновении, внутреннем огне. Ждите прозрения, новых идей или романтической искры. Творите, даже если не уверены в результате — именно в последний летний месяц вас будет вести интуиция.

Руна Кеназ. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна Манназ

Август покажет истинное "я" через других людей. Манназ — руна человеческого взаимодействия, самопознания через отражение. Вас ждут глубокие разговоры, переосмысление роли в отношениях. Не убегайте от себя. Встречайтесь с людьми, которые вас меняют.

Руна Манназ. Фото: shutterstock.com

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