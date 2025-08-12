Відео
Ці знаки Зодіаку отримають у серпні все, про що мріяли за Таро

Ці знаки Зодіаку отримають у серпні все, про що мріяли за Таро

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку у серпні 2025 отримають все, про що мріяли — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Є моменти, коли Всесвіт ніби відкриває двері у нову реальність. Саме такий, за віщуванням карт Таро, настане для кількох знаків Зодіаку у серпні 2025 року. Вони відчують, як мрії перестають бути лише думками, а стають подіями, людьми, грошима та зустрічами у реальному житті. 

Яким знакам Зодіаку вже час готуватися до здійснення найзаповітніших бажань — дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту. 

Знаки Зодіаку, яким серпень принесе здійснення мрій

Лев — карта Таро "Сонце"

Ця магічна карта обіцяє Левам перемогу, успіх і відчуття, що весь світ на вашому боці. У серпні ваші плани почнуть реалізовуватися швидше, ніж ви очікували. Для когось це буде підписання вигідного контракту, для інших — зустріч людини, яка переверне особисте життя. Головне — використайте цей час максимально: дійте сміливо, відкрито та з вірою у себе.

 

Які знаки Зодіаку отримають все, про що мріяли у серпні 2025 за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Терези — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ця карта Таро часто називається "картою виконаних бажань" і вам вона обіцяє саме це. У серпні успіх можливий у різних сферах життя — кар'єра, фінанси, кохання. Можливо ви нарешті знайдете справу, яка приноситиме не тільки задоволення, а й гроші. Або ж ви почуєте романтичне зізнання. Головне — не забувати дякувати за те, що маєте, і не ховати свою радість від світу.

 

Які знаки Зодіаку отримають все, про що мріяли у серпні 2025 за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Козеріг — карта Таро "Туз Пентаклів"

Ви отримаєте шанс, який не можна проґавити. Карта Таро "Туз Пентаклів" символізує нові фінансові можливості, стабільність та матеріальний успіх. Це може бути пропозиція роботи мрії, інвестиція у вашу справу або подарунок, що значно змінить рівень життя. Серпень стане для вас стартом нового фінансового циклу, і те, що ви отримаєте зараз, приноситиме плоди ще багато років.

 

Які знаки Зодіаку отримають все, про що мріяли у серпні 2025 за Таро — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Зірка"

Для вас серпень — це час надії, натхнення та духовного підйому. Ця магічна карта говорить, що навіть найсміливіші мрії мають шанс здійснитися, якщо ви не зрадите собі та своєму покликанню. У цей місяць можливі знакові зустрічі, творчі прориви та вирішення проблем, які тягнулися роками. Залишайтеся вірними своєму шляху — і Всесвіт відповість щедрими подарунками.

 

Які знаки Зодіаку отримають все, про що мріяли у серпні 2025 за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
