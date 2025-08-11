Гороскоп успіху на тиждень, 11-17 серпня 2025 року — яким знакам Зодіаку пощастить

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Тиждень з 11 по 17 серпня обіцяє стати справжнім вибухом яскравих та приємних подій для кількох знаків Зодіаку. За прогнозами астрологів, на щасливчиків чекають фінансові прориви, романтичні зізнання, несподівані подарунки долі та інші повороти, що змінять плани на краще. Це буде час, коли все складатиметься так, як треба, а Всесвіт даруватиме потужний енергетичний поштовх.

Кому з представників зодіакального кола зірки приготували неймовірний період везіння та успіху, дізнавайтесь далі в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Знаки Зодіаку, яких накриє хвилею шаленої удачі цього тижня

Лев

Цей тиждень стане для вас справжньою сценою, на якій ви зможете проявити всі свої таланти. Успіх чекатиме у кар'єрі — можлива нова пропозиція, премія або підвищення. Не відмовляйтеся від шансів, навіть якщо вони здаються ризикованими: зараз доля на вашому боці. У фінансових справах очікується приємний сюрприз, а в особистому житті — теплі зустрічі та щирі зізнання.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Терези

Ви відчуєте, як удача буквально супроводжує кожен ваш крок. З 11 по 17 серпня можуть з'явитися вигідні пропозиції, нові знайомства та цікаві можливості для розвитку. Особливу увагу варто приділити фінансовим рішенням — інтуїція підкаже правильний шлях. У стосунках пануватиме гармонія, а самотні Терези можуть зустріти людину, яка стане особливою.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Стрілець

Ваш оптимізм і сміливість цього тижня принесуть щедрі дивіденди. Зірки радять не сидіти на місці — подорожі, поїздки та нові знайомства подарують несподівані приємні результати. Можлива важлива перемога в роботі або особистий прорив у справі, яку ви давно відкладали. У фінансах також намічаються позитивні зміни. Астрологи радять: використовуйте кожну можливість, навіть якщо вона здається дрібницею — з неї може вирости великий успіх.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Риби

Тиждень принесе вам відчуття, що Всесвіт відкрив для вас двері у світ приємних несподіванок. Успіх супроводжуватиме в переговорах, творчих проєктах та особистих справах. Ви можете отримати нові джерела доходу або підтримку впливової людини. В особистому житті чекайте романтичних моментів та теплих зустрічей. Не бійтеся ділитися своїми ідеями — вони знайдуть відгук у серцях оточення та принесуть реальні результати.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

