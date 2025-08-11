Який знак Зодіаку зробить важливий вибір цього тижня, 11-17 серпня 2025 року

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Іноді життя підкидає нам момент, який вирішує більше, ніж роки роздумів. Астрологи прогнозують: тиждень з 11 по 17 серпня стане саме таким для одного знака Зодіаку. Його чекає вибір, який може змінити хід подій — від особистого щастя до кар'єрних перспектив. І від того, наскільки рішуче та мудро він діятиме, залежить, чи перетвориться ця нагода на успіх.

Кому з представників зодіакального кола зірки приготували цей вирішальний момент — дізнавайтесь в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Хто зі знаків Зодіаку на порозі важливого рішення

Цього тижня головним героєм астрологічних прогнозів стануть Терези. Зірки вказують, що представники цього знака Зодіаку опиняться у ситуації, коли доведеться обирати між двома однаково привабливими, але кардинально різними шляхами. Це може стосуватися як особистого життя, так і роботи.

Саме з 11 по 17 серпня ви можете змінити роботу, отримати підвищення або запустити власний проєкт. Це може бути крок у невідоме, але з перспективою фінансового зростання та самореалізації.

В особистому житті є ймовірність опинитися на роздоріжжі між збереженням стабільних, але беземоційних стосунків і шансом почати нові, сповнені пристрасті. Або ж доведеться вирішити, чи готові ви зробити серйозний крок — наприклад, одруження чи переїзд до другої половинки.

Астрологи радять Терезам не поспішати, але й не затягувати. Вивчіть усі "за" і "проти", прислухайтеся до інтуїції та пам'ятайте, що цей вибір не про комфорт, а про розвиток. Якщо ви наважитеся на зміни, Всесвіт підтримає вас, відкривши нові горизонти.

