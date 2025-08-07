Гороскоп удачі на серпень 2025 — які дні будуть щасливими для кожного знаку Зодіаку

Щасливі дні серпня 2025 — коли знакам Зодіаку усміхнеться удача
Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:43
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Серпень обіцяє сюрпризи кожному знаку Зодіаку. Останній місяць літа подарує особливі дні удачі, що можуть принести унікальні шанси, яскраві знайомства, прорив у справах, позитивні зміни, душевну гармонію. Астрологи визначили дати, коли кожен представник зодіакального кола зможе відчути натхнення, силу та підтримку Всесвіту.
Новини.LIVE з посиланням на ТСН ділиться гороскопом щасливих днів серпня 2025 року для кожного знаку Зодіаку.
Реклама
Читайте також:
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз:
Овен
- 21 серпня — день, що принесе тепло у стосунки. Навіть дрібниця від близької людини відгукнеться у серці.
Телець
- 10 серпня — настав час поставити крапку в старій історії. Нарешті з'явиться змога розслабитися.
- 28 серпня — важливі дрібниці зійдуться у велику картину успіху. Можливе приємне розширення вашого кола спілкування.
Близнюки
- 17 серпня — хвиля натхнення відкриє незвичні рішення та приведе до творчого прориву.
Рак
- 8 серпня — час теплих розмов і примирення. Якщо в стосунках було напруження — саме цей день все виправить.
- 23 серпня — добрі новини у фінансах або коханні додадуть вам впевненості.
Лев
- 12 серпня — не бійтеся бути в центрі уваги. Можлива зустріч із людиною, яка змінить ваше майбутнє.
- 27 серпня — імпровізація спрацює краще за план. Сміливо пробуйте нове — результат здивує.
Діва
- 19 серпня — підтримка прийде звідти, звідки не чекали. Не ігноруйте поради — вони справді корисні.
Терези
- 24 серпня — новий шанс, що відкриє двері у щасливе майбутнє.
Скорпіон
- 9 серпня — ваша інтуїція буде гострою. Довіряйте собі і виграєте.
- 29 серпня — енергетичний перелом: закриєте старе і відкриєте нове. Це буде важливий крок у майбутнє.
Стрілець
- 20 серпня — ви почуєте потрібну людину або дізнаєтеся щось важливе, що відкриє нові перспективи.
Козеріг
- 7 серпня — день стабільності та впевненості. Вдасться нарешті вирішити те, що довго висіло у повітрі.
- 25 серпня — завершення складного проєкту. Вашу наполегливість буде оцінено.
Водолій
- 11 серпня — ризик буде виправданим. Раптовий поворот подій виведе вас на новий рівень.
- 22 серпня — гарний день для спільної роботи, угод або створення нових партнерств.
Риби
- 16 серпня — слова, почуті цього дня, можуть надихнути на велику зміну. Не ігноруйте знаки.
Також вам буде цікаво дізнатися:
- Хто зі знаків Зодіаку здійснить заповітні мрії у серпні
- Яким знакам Зодіаку Всесвіт готує повне перезавантаження в останній місяць літа
- Хто зі знаків Зодіаку може шалено закохатися до кінця літа 2025 року
Читайте Новини.LIVE!
Реклама