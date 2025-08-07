Гороскоп удачі на серпень 2025 — які дні будуть щасливими для кожного знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Серпень обіцяє сюрпризи кожному знаку Зодіаку. Останній місяць літа подарує особливі дні удачі, що можуть принести унікальні шанси, яскраві знайомства, прорив у справах, позитивні зміни, душевну гармонію. Астрологи визначили дати, коли кожен представник зодіакального кола зможе відчути натхнення, силу та підтримку Всесвіту.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН ділиться гороскопом щасливих днів серпня 2025 року для кожного знаку Зодіаку.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз:

Овен

21 серпня — день, що принесе тепло у стосунки. Навіть дрібниця від близької людини відгукнеться у серці.

Телець

10 серпня — настав час поставити крапку в старій історії. Нарешті з'явиться змога розслабитися.

— настав час поставити крапку в старій історії. Нарешті з'явиться змога розслабитися. 28 серпня — важливі дрібниці зійдуться у велику картину успіху. Можливе приємне розширення вашого кола спілкування.

Близнюки

17 серпня — хвиля натхнення відкриє незвичні рішення та приведе до творчого прориву.

Рак

8 серпня — час теплих розмов і примирення. Якщо в стосунках було напруження — саме цей день все виправить.

— час теплих розмов і примирення. Якщо в стосунках було напруження — саме цей день все виправить. 23 серпня — добрі новини у фінансах або коханні додадуть вам впевненості.

Лев

12 серпня — не бійтеся бути в центрі уваги. Можлива зустріч із людиною, яка змінить ваше майбутнє.

— не бійтеся бути в центрі уваги. Можлива зустріч із людиною, яка змінить ваше майбутнє. 27 серпня — імпровізація спрацює краще за план. Сміливо пробуйте нове — результат здивує.

Діва

19 серпня — підтримка прийде звідти, звідки не чекали. Не ігноруйте поради — вони справді корисні.

Терези

24 серпня — новий шанс, що відкриє двері у щасливе майбутнє.

Скорпіон

9 серпня — ваша інтуїція буде гострою. Довіряйте собі і виграєте.

— ваша інтуїція буде гострою. Довіряйте собі і виграєте. 29 серпня — енергетичний перелом: закриєте старе і відкриєте нове. Це буде важливий крок у майбутнє.

Стрілець

20 серпня — ви почуєте потрібну людину або дізнаєтеся щось важливе, що відкриє нові перспективи.

Козеріг

7 серпня — день стабільності та впевненості. Вдасться нарешті вирішити те, що довго висіло у повітрі.

— день стабільності та впевненості. Вдасться нарешті вирішити те, що довго висіло у повітрі. 25 серпня — завершення складного проєкту. Вашу наполегливість буде оцінено.

Водолій

11 серпня — ризик буде виправданим. Раптовий поворот подій виведе вас на новий рівень.

— ризик буде виправданим. Раптовий поворот подій виведе вас на новий рівень. 22 серпня — гарний день для спільної роботи, угод або створення нових партнерств.

Риби

16 серпня — слова, почуті цього дня, можуть надихнути на велику зміну. Не ігноруйте знаки.

