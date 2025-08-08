Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Таро віщує доленосні події п'ятьом знакам Зодіаку до кінця серпня

Таро віщує доленосні події п'ятьом знакам Зодіаку до кінця серпня

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 03:55
На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Магічні карти Таро привідкривають завісу майбутнього і цього разу попереджають про справжні доленосні повороти для п'ятьох знаків Зодіаку. До кінця серпня на них чекають ситуації, які змінять хід життя. Це може бути несподіваний шанс, розрив стосунків або новий шлях.

Яким знакам Зодіаку карти Таро прогнозують великі зміни до кінця серпня, читайте у статті Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, на які чекають доленосні події

Лев — карта Таро "Башта"

Перед вами період очищення. Карта "Башта" у розкладі Таро попереджає про крах старих конструкцій — ментальних, емоційних чи навіть фінансових. Все, що більше не працює, буде зруйновано. Це може бути несподіване звільнення, розрив стосунків або втрата чогось, що ви вважали незмінним. Але це не покарання — це звільнення. Вас ведуть до нового. Не тримайтеся за те, що тягне вниз. 

 

На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон — карта Таро "Суд"

Ваші вчинки мають значення. Карта "Суд" — це дзвінок пробудження, час пожинати плоди своїх дій. До кінця серпня на вас чекає момент істини. Хтось отримає шанс усе переосмислити, а хтось — буде змушений взяти відповідальність за зроблене. Таро прогнозує серйозну трансформацію — іноді через зустріч із людиною з минулого, іноді через подію, яка змусить переглянути цінності. Якщо будете чесними з собою — вийдете на новий рівень.

 

На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Закохані"

Це період вибору серцем. Карта Таро говорить не лише про кохання, а й про ключові рішення, де потрібно обрати між двома дорогами. До кінця серпня вам доведеться зробити доленосний вибір: залишитись у звичному або піти в невідоме, але перспективне.
Це може стосуватись стосунків, роботи чи навіть місця проживання. Вибір буде неочевидним, але від нього залежить багато. Обирайте не те, що легше, а те, що щире.

 

На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE
Близнюки — карта Таро "Маг"

Вам відкрито всі двері. "Маг" у розкладі Таро символізує силу ініціативи, вплив і момент, коли ви маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Це ідеальний період для запуску проєкту, переходу на нову роботу або сміливого кроку у стосунках. До кінця серпня можливий прорив — ви здивуєте навіть самих себе. Але важливо: не витрачайте сили на сумніви.

 

На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE
Телець — карта Таро "Смерть"

Не лякайтеся цієї карти — вона не про буквальну смерть, а про глибоку трансформацію. "Смерть" — це символ завершення одного етапу й початку нового. До кінця серпня вам доведеться щось відпустити: стару мрію, людину, очікування або звичку, яка заважає рухатися вперед. Це може бути болісно, але Таро натякає — без цього не буде росту. Якщо ви дозволите старому піти, вже у вересні отримаєте нові можливості.

 

На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Телець
Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам дізнатися: 

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку серпень карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації