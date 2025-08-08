На які знаки Зодіаку чекають доленосні події до кінця серпня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Магічні карти Таро привідкривають завісу майбутнього і цього разу попереджають про справжні доленосні повороти для п'ятьох знаків Зодіаку. До кінця серпня на них чекають ситуації, які змінять хід життя. Це може бути несподіваний шанс, розрив стосунків або новий шлях.

Яким знакам Зодіаку карти Таро прогнозують великі зміни до кінця серпня, читайте у статті Новини.LIVE.

Знаки Зодіаку, на які чекають доленосні події

Лев — карта Таро "Башта"

Перед вами період очищення. Карта "Башта" у розкладі Таро попереджає про крах старих конструкцій — ментальних, емоційних чи навіть фінансових. Все, що більше не працює, буде зруйновано. Це може бути несподіване звільнення, розрив стосунків або втрата чогось, що ви вважали незмінним. Але це не покарання — це звільнення. Вас ведуть до нового. Не тримайтеся за те, що тягне вниз.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Суд"

Ваші вчинки мають значення. Карта "Суд" — це дзвінок пробудження, час пожинати плоди своїх дій. До кінця серпня на вас чекає момент істини. Хтось отримає шанс усе переосмислити, а хтось — буде змушений взяти відповідальність за зроблене. Таро прогнозує серйозну трансформацію — іноді через зустріч із людиною з минулого, іноді через подію, яка змусить переглянути цінності. Якщо будете чесними з собою — вийдете на новий рівень.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Закохані"

Це період вибору серцем. Карта Таро говорить не лише про кохання, а й про ключові рішення, де потрібно обрати між двома дорогами. До кінця серпня вам доведеться зробити доленосний вибір: залишитись у звичному або піти в невідоме, але перспективне.

Це може стосуватись стосунків, роботи чи навіть місця проживання. Вибір буде неочевидним, але від нього залежить багато. Обирайте не те, що легше, а те, що щире.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки — карта Таро "Маг"

Вам відкрито всі двері. "Маг" у розкладі Таро символізує силу ініціативи, вплив і момент, коли ви маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Це ідеальний період для запуску проєкту, переходу на нову роботу або сміливого кроку у стосунках. До кінця серпня можливий прорив — ви здивуєте навіть самих себе. Але важливо: не витрачайте сили на сумніви.

Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Телець — карта Таро "Смерть"

Не лякайтеся цієї карти — вона не про буквальну смерть, а про глибоку трансформацію. "Смерть" — це символ завершення одного етапу й початку нового. До кінця серпня вам доведеться щось відпустити: стару мрію, людину, очікування або звичку, яка заважає рухатися вперед. Це може бути болісно, але Таро натякає — без цього не буде росту. Якщо ви дозволите старому піти, вже у вересні отримаєте нові можливості.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

