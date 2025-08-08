Какие знаки Зодиака ждут судьбоносные события до конца августа 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Магические карты Таро приоткрывают завесу будущего и на этот раз предупреждают о настоящих судьбоносных поворотах для пяти знаков Зодиака. До конца августа их ждут ситуации, которые изменят ход жизни. Это может быть неожиданный шанс, разрыв отношений или новый путь.

Каким знакам Зодиака карты Таро прогнозируют большие перемены до конца августа, читайте в статье Новини.LIVE.

Знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные события

Лев — карта Таро "Башня"

Перед вами период очищения. Карта "Башня" в раскладе Таро предупреждает о крахе старых конструкций — ментальных, эмоциональных или даже финансовых. Все, что больше не работает, будет разрушено. Это может быть неожиданное увольнение, разрыв отношений или потеря чего-то, что вы считали неизменным. Но это не наказание — это освобождение. Вас ведут к новому. Не держитесь за то, что тянет вниз.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Суд"

Ваши поступки имеют значение. Карта "Суд" — это звонок пробуждения, время пожинать плоды своих действий. До конца августа вас ждет момент истины. Кто-то получит шанс все переосмыслить, а кто-то — будет вынужден взять ответственность за сделанное. Таро прогнозирует серьезную трансформацию — иногда через встречу с человеком из прошлого, иногда через событие, которое заставит пересмотреть ценности. Если будете честными с собой — выйдете на новый уровень.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Влюбленные"

Это период выбора сердцем. Карта Таро говорит не только о любви, но и о ключевых решениях, где нужно выбрать между двумя дорогами. До конца августа вам придется сделать судьбоносный выбор: остаться в привычном или пойти в неизвестное, но перспективное.

Это может касаться отношений, работы или даже места жительства. Выбор будет неочевидным, но от него зависит многое. Выбирайте не то, что легче, а то, что искреннее.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Близнецы — карта Таро "Маг"

Вам открыты все двери. "Маг" в раскладе Таро символизирует силу инициативы, влияние и момент, когда вы имеете все необходимое, чтобы изменить свою жизнь. Это идеальный период для запуска проекта, перехода на новую работу или смелого шага в отношениях. К концу августа возможен прорыв — вы удивите даже самих себя. Но важно: не тратьте силы на сомнения.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Телец — карта Таро "Смерть"

Не пугайтесь этой карты — она не о буквальной смерти, а о глубокой трансформации. "Смерть" — это символ завершения одного этапа и начала нового. До конца августа вам придется что-то отпустить: старую мечту, человека, ожидание или привычку, которая мешает двигаться вперед. Это может быть болезненно, но Таро намекает — без этого не будет роста. Если вы позволите старому уйти, уже в сентябре получите новые возможности.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

