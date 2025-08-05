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Головна Свята Ці знаки Зодіаку мають остерігатися обману на цьому тижні за Таро

Ці знаки Зодіаку мають остерігатися обману на цьому тижні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку мають остерігатися обману на цьому тижні — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Новий серпневий тиждень принесе нам підвищену емоційність, провокуючи діяти спонтанно та ризикувати. Тому саме зараз варто бути обережними. А деяким знакам Зодіаку карти Таро чітко вказують на ймовірність обману, маніпуляцій або емоційного розчарування.

Кому зі знаків Зодіаку з 5 по 10 серпня варто остерігатися обману — дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту. 

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Знаки Зодіаку, які ризикують бути обманутими на цьому тижні

Телець — карта Таро "Сімка Мечів"

Цей тиждень може принести ситуацію, де вам скажуть одне, а зроблять геть інше. "Сімка Мечів" — карта нечесності, таємного умислу, ухиляння від відповідальності. Зберігайте дистанцію з тими, хто вже колись підводив. У стосунках остерігайтеся брехні або недомовок. У фінансовій сфері — не вірте "надто вигідним" пропозиціям, особливо в інтернеті. Якщо плануєте щось купувати, уважно читайте дрібний шрифт. 

 

Які знаки Зодіаку мають остерігатися обману на цьому тижні за Таро — Телець
Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Місяць"

"Місяць" — це карта ілюзій, заплутаних думок, внутрішнього сумніву. Ви можете відчувати, що щось не так, але не мати доказів. Це той самий тиждень, коли внутрішній голос не бреше. Карта Таро попереджає: вам можуть щось недоговорювати, створювати атмосферу сумнівів або тримати у психологічній напрузі. Особливо уважними варто бути у сімейних розмовах, під час переговорів або розв'язання юридичних питань. Не робіть висновків поспіхом.

 

Які знаки Зодіаку мають остерігатися обману на цьому тижні за Таро — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Диявол"

Карта "Диявол" часто вказує на спокуси, емоційні маніпуляції або залежності. Цього тижня вам можуть нав'язувати вигідні для когось іншого рішення, підштовхуючи до необдуманих вчинків. Особливо небезпечно знову втягнутись у токсичні стосунки або повторити помилки минулого. Хтось із вашого оточення може мати прихований мотив, змушуючи вас сумніватися у собі. Порада Таро: не дозволяйте нікому грати на ваших слабкостях.

 

Які знаки Зодіаку мають остерігатися обману на цьому тижні за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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