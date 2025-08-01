Які знаки Зодіаку постануть перед вибором у серпні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Останній літній місяць буде надзвичайно насичений на події, емоції, відкриття. Серпень принесе як позитивні зміни, так і серйозні виклики. А от деякі знаки Зодіаку він може поставити перед доленосним рішенням. Саме цей період може стати тим роздоріжжям, коли минуле вже не працює, а майбутнє вимагає чіткої відповіді. Карти Таро допоможуть побачити приховане та знайти вірний напрям.

Які знаки Зодіаку постануть перед важливим вибором у серпні 2025 року — читайте у розкладі Таро на одну карту.

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Знаки Зодіаку, які постануть перед вибором у серпні

Овен — "Закохані"

Карта "Закохані" вказує не лише на романтику, а й на важливі життєві питання. У серпні на вас чекає вибір, який потребує щирості перед собою. Можливо, це стосується стосунків, роботи або життєвих цінностей. Таро радять не шукати ідеального варіанта — оберіть той, який підказує серце. Уникайте рішень під тиском чужих думок: саме зараз важливо почути себе.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Терези — "Двійка Пентаклів"

У серпні вам доведеться балансувати між двома варіантами, можливостями або навіть зобов'язаннями. Карта, що випала Терезам, символізує гнучкість і адаптацію, але також говорить про необхідність пріоритетів. Ви не зможете втримати все водночас. Таро рекомендують: проаналізуйте, що дає вам енергію, а що виснажує. Вибір буде непростим, але він принесе полегшення, якщо відкинете страх втрати.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — "Двійка Мечів"

Ця карта — класика дилем і внутрішніх суперечностей. Ви можете вдавати, що все під контролем, але глибоко всередині знаєте: рішення не ухвалено. У серпні Таро закликають не тікати від вибору, адже зволікання лише ускладнює ситуацію. "Двійка Мечів" говорить: ви вже маєте всі потрібні факти, але щось стримує. Справжня сила не в уникненні, а в чесному рішенні, навіть якщо воно непросте.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Козоріг — "Правосуддя"

Карта "Правосуддя" — символ балансу, відповідальності та наслідків. У серпні перед вами постане вибір, який потребує об'єктивності. Це не емоційне рішення, а вибір на основі фактів, цінностей і довгострокових наслідків. Карти Таро наголошують: не допускайте компромісів із совістю, адже те, що ви вирішите зараз, буде мати довготривалі наслідки.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

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