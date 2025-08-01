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Главная Праздники Август поставит эти знаки Зодиака перед важным выбором по Таро

Август поставит эти знаки Зодиака перед важным выбором по Таро

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 03:55
Какие знаки Зодиака окажутся перед выбором в августе 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Последний летний месяц будет чрезвычайно насыщен событиями, эмоциями, открытиями. Август принесет как положительные изменения, так и серьезные вызовы. А вот некоторые знаки Зодиака он может поставить перед судьбоносным решением. Именно этот период может стать тем перепутьем, когда прошлое уже не работает, а будущее требует четкого ответа. Карты Таро помогут увидеть скрытое и найти верное направление.

Какие знаки Зодиака предстанут перед важным выбором в августе 2025 года — читайте в раскладе Таро на одну карту.

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Знаки Зодиака, которые предстанут перед выбором в августе

Овен — "Влюбленные"

Карта "Влюбленные" указывает не только на романтику, но и на важные жизненные вопросы. В августе вас ждет выбор, который требует искренности перед собой. Возможно, это касается отношений, работы или жизненных ценностей. Таро советуют не искать идеального варианта — выберите тот, который подсказывает сердце. Избегайте решений под давлением чужих мыслей: именно сейчас важно услышать себя.

 

Какие знаки Зодиака предстанут перед выбором в августе 2025 года по Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Весы — "Двойка Пентаклей"

В августе вам придется балансировать между двумя вариантами, возможностями или даже обязательствами. Карта, выпавшая Весам, символизирует гибкость и адаптацию, но также говорит о необходимости приоритетов. Вы не сможете удержать все одновременно. Таро рекомендуют: проанализируйте, что дает вам энергию, а что истощает. Выбор будет непростым, но он принесет облегчение, если отбросите страх потери.

 

Какие знаки Зодиака предстанут перед выбором в августе 2025 года по Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE
Скорпион — "Двойка Мечей"

Эта карта — классика дилемм и внутренних противоречий. Вы можете делать вид, что все под контролем, но глубоко внутри знаете: решение не принято. В августе Таро призывают не убегать от выбора, ведь промедление лишь усложняет ситуацию. "Двойка Мечей" говорит: вы уже имеете все нужные факты, но что-то сдерживает. Настоящая сила не в избегании, а в честном решении, даже если оно непростое.

 

Какие знаки Зодиака предстанут перед выбором в августе 2025 года по Таро — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE
Козерог — "Правосудие"

Карта "Правосудие" — символ баланса, ответственности и последствий. В августе перед вами встанет выбор, который требует объективности. Это не эмоциональное решение, а выбор на основе фактов, ценностей и долгосрочных последствий. Карты Таро отмечают: не допускайте компромиссов с совестью, ведь то, что вы решите сейчас, будет иметь долговременные последствия.

 

Какие знаки Зодиака предстанут перед выбором в августе 2025 года по Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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