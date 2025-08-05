Какие знаки Зодиака должны остерегаться обмана на этой неделе — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Новая августовская неделя принесет нам повышенную эмоциональность, провоцируя действовать спонтанно и рисковать. Поэтому именно сейчас стоит быть осторожными. А некоторым знакам Зодиака карты Таро четко указывают на вероятность обмана, манипуляций или эмоционального разочарования.

Кому из знаков Зодиака с 5 по 10 августа стоит остерегаться обмана — узнавайте в точном раскладе Таро на одну карту.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые рискуют быть обманутыми на этой неделе

Телец — карта Таро "Семерка Мечей"

Эта неделя может принести ситуацию, где вам скажут одно, а сделают совсем другое. "Семерка Мечей" — карта нечестности, тайного умысла, уклонения от ответственности. Сохраняйте дистанцию с теми, кто уже когда-то подводил. В отношениях остерегайтесь лжи или недомолвок. В финансовой сфере — не верьте "слишком выгодным" предложениям, особенно в интернете. Если планируете что-то покупать, внимательно читайте мелкий шрифт.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Луна"

"Луна" — это карта иллюзий, запутанных мыслей, внутреннего сомнения. Вы можете чувствовать, что что-то не так, но не иметь доказательств. Это та самая неделя, когда внутренний голос не врет. Карта Таро предупреждает: вам могут что-то недоговаривать, создавать атмосферу сомнений или держать в психологическом напряжении. Особенно внимательными стоит быть в семейных разговорах, во время переговоров или решения юридических вопросов. Не делайте выводов в спешке.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Дьявол"

Карта "Дьявол" часто указывает на соблазны, эмоциональные манипуляции или зависимости. На этой неделе вам могут навязывать выгодные для кого-то другого решения, подталкивая к необдуманным поступкам. Особенно опасно снова втянуться в токсичные отношения или повторить ошибки прошлого. Кто-то из вашего окружения может иметь скрытый мотив, заставляя вас сомневаться в себе. Совет Таро: не позволяйте никому играть на ваших слабостях.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Читайте также: