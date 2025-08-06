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Головна Свята Три знаки Зодіаку вже за крок від доленосного рішення за Таро

Три знаки Зодіаку вже за крок від доленосного рішення за Таро

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку вже скоро постануть перед доленосним рішенням — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Вже днями, 7-8 серпня, у повітрі відчуватиметься особлива енергія, яка принесе деяким знакам Зодіаку важливий життєвий поворот. За розкладом карт Таро, у трьох представників зодіакального кола відкривається "вікно долі" — момент, коли треба обирати. Для когось вибір буде стосуватися кохання, для інших — кар'єри або внутрішнього шляху. Але спільне для всіх одне: рішення, яке потрібно ухвалити, здатне змінити життя. 

Кому зі знаків Зодіаку доля готує серйозний вибір найближчим часом — читайте прогноз Таро на одну карту.

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Овен — карта Таро "Закохані"

Ця карта прямо символізує вибір. У вас може з'явитися кілька варіантів — між минулим і майбутнім, стабільністю і ризиком, логікою і серцем. Якщо ви зволікали з прийняттям рішення, карти Таро попереджають: надто довге очікування може змусити вас втратити шанс. Довіртеся не тільки розуму, а й почуттям.

 

Які знаки Зодіаку вже скоро постануть перед доленосним рішенням за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Діва — карта Таро "Верховна Жриця"

Усе, що відбувається зараз навколо вас — не випадкове. Карта Таро натякає на приховані знання, інтуїцію та внутрішнє розуміння, яке вже визріває. Ви можете стояти на роздоріжжі, і рішення, що його доведеться ухвалити, не буде очевидним для інших. Але саме ви знаєте істину. Не шукайте відповідей зовні. Прислухайтеся до себе — ваша інтуїція вас не підведе.

 

Які знаки Зодіаку вже скоро постануть перед доленосним рішенням за Таро — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон — карта Таро "Суд"

Це карта кармічних поворотів, завершення циклів і переходу на новий рівень. У серпні ви опинитесь перед вибором, який може вплинути не тільки на вас, а й на близьких. Важливо діяти з усвідомленням відповідальності. Можливо, доведеться завершити щось важливе, щоб почати нове. Не бійтеся змін.

 

Які знаки Зодіаку вже скоро постануть перед доленосним рішенням за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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