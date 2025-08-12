Видео
Эти знаки Зодиака получат в августе все, о чем мечтали по Таро

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 03:55
Какие знаки Зодиака в августе 2025 получат все, о чем мечтали — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Есть моменты, когда Вселенная будто открывает дверь в новую реальность. Именно такой, по предсказанию карт Таро, наступит для нескольких знаков Зодиака в августе 2025 года. Они почувствуют, как мечты перестают быть только мыслями, а становятся событиями, людьми, деньгами и встречами в реальной жизни.

Каким знакам Зодиака уже пора готовиться к осуществлению заветных желаний — узнавайте в точном раскладе Таро на одну карту.

Знаки Зодиака, которым август принесет исполнение желаний

Лев — карта Таро "Солнце"

Эта магическая карта обещает Львам победу, успех и ощущение, что весь мир на вашей стороне. В августе ваши планы начнут реализовываться быстрее, чем вы ожидали. Для кого-то это будет подписание выгодного контракта, для других — встреча человека, который перевернет личную жизнь. Главное — используйте это время максимально: действуйте смело, открыто и с верой в себя.

 

Какие знаки Зодиака получат все, о чем мечтали в августе 2025 года за Таро — Лев
Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE
Весы — карта Таро "Девятка Кубков"

Эта карта Таро часто называется "картой исполненных желаний" и вам она обещает именно это. В августе успех возможен в разных сферах жизни — карьера, финансы, любовь. Возможно вы наконец найдете дело, которое будет приносить не только удовольствие, но и деньги. Или же вы услышите романтическое признание. Главное — не забывать благодарить за то, что имеете, и не прятать свою радость от мира.

 

Какие знаки Зодиака получат все, о чем мечтали в августе 2025 года за Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE
Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вы получите шанс, который нельзя упустить. Карта Таро "Туз Пентаклей" символизирует новые финансовые возможности, стабильность и материальный успех. Это может быть предложение работы мечты, инвестиция в ваше дело или подарок, который значительно изменит уровень жизни. Август станет для вас стартом нового финансового цикла, и то, что вы получите сейчас, будет приносить плоды еще много лет.

 

Какие знаки Зодиака получат все, о чем мечтали в августе 2025 года за Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE
Рыбы — карта Таро "Звезда"

Для вас август — это время надежды, вдохновения и духовного подъема. Эта магическая карта говорит, что даже самые смелые мечты имеют шанс осуществиться, если вы не измените себе и своему призванию. В этот месяц возможны знаковые встречи, творческие прорывы и решение проблем, которые тянулись годами. Оставайтесь верными своему пути — и Вселенная ответит щедрыми подарками.

 

Какие знаки Зодиака получат все, о чем мечтали в августе 2025 года за Таро — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
