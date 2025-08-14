Каким знакам Зодиака будет везти во всем до конца августа 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

До конца августа судьба готовит особый подарок для трех знаков Зодиака. Карты Таро уже приоткрыли завесу будущего и показали, что этих счастливчиков ждет настоящий взрыв удачи, приятных событий и неожиданных побед. Это период, когда Вселенная буквально будет держать вас за руку, помогая оказаться в нужном месте в нужное время. Деньги, любовь, признание или желанное путешествие — каждый получит свое.

Кому же из знаков Зодиака карты Таро обещают невиданное везение до самого конца лета и как этим воспользоваться, читайте далее в статье Новини.LIVE.

Знаки Зодиака, которым август принесет невероятное счастье

Лев — карта Таро "Солнце"

Эта карта имеет невероятно светлую энергию. Она предвещает Львам шанс осуществить давнюю мечту или наконец увидеть плоды своего труда. В работе вас ждет признание, повышение или выгодное предложение, а в личной жизни — период гармонии. При этом нельзя сидеть на месте, нужно действовать уверенно — мир сейчас играет на вашей стороне.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" обещает Весам резкий взлет в делах и неожиданные приятные повороты. К концу августа на горизонте появится возможность, которая может изменить вашу жизнь. Это может быть новое партнерство, финансовая удача или судьбоносная встреча. Удача будет буквально преследовать вас, поэтому не бойтесь рисковать и пробовать новое. Карты Таро советуют внимательно прислушиваться к интуиции и не игнорировать даже малейших знаков от Вселенной.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Звезда"

"Звезда" — это карта надежды, вдохновения и благословения свыше. Вы войдете в период, когда все будет складываться удивительно легко: появится вера в собственные силы, придут хорошие новости, а эмоциональное состояние стабилизируется. К концу лета ожидайте духовного подъема и реализации того, что казалось недостижимым. Карты Таро подсказывают, что именно сейчас стоит планировать большие шаги.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

