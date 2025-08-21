Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в сентябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Новый месяц всегда несет с собой перемены, а сентябрь 2025 года обещает стать настоящим поворотным моментом, особенно для некоторых знаков Зодиака. Карты Таро предвещают этим счастливчикам судьбоносные события, период открытий, внутреннего роста и шансов, которые нельзя упустить.

Для каких знаков Зодиака первый месяц осени станет настоящим подарком судьбы? Кто получит новые возможности в карьере, кому повезет в любви, а кто сможет наконец оставить прошлое позади? Узнавайте в раскладе Таро на одну карту.

Овен — карта Таро "Сила"

Сентябрь подарит Овнам уверенность в себе и способность влиять на события вокруг. Карта "Сила" символизирует гармонию между внутренней решимостью и спокойствием. Вас ждут ситуации, где важно будет не давить, а действовать мудро и взвешенно. В этот период вы сможете преодолеть сомнения и стать на шаг ближе к большим победам.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Львов сентябрь 2025 года станет настоящим поворотом судьбы. "Колесо Фортуны" обещает неожиданные перемены, которые откроют перед вами новые горизонты. Вы можете получить предложение, которое изменит жизнь, или шанс осуществить давнюю мечту. Главное — быть готовыми принять подарки Вселенной и не бояться рисковать.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Влюбленные"

Весов ждут судьбоносные встречи и выбор, от которого будет зависеть дальнейший путь. Карта Таро "Влюбленные" указывает на то, что в сентябре на первый план выйдут отношения и важные решения в сфере личной жизни. Возможна встреча человека, который сыграет значительную роль в вашем будущем, или же принятие решения, которое определит вашу судьбу.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Мир"

Козероги получили один из самых сильных арканов — "Мир", что предвещает завершение важного этапа и выход на новый уровень. Для вас это означает возможность реализовать давние планы, получить признание и достичь целей, над которыми вы работали длительное время. Сентябрь станет месяцем триумфа и судьбоносных свершений, которые принесут гармонию и уверенность в завтрашнем дне.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

