Головна Гороскоп Всесвіт підтримає ці знаки Зодіаку вже на старті осені за Таро

Всесвіт підтримає ці знаки Зодіаку вже на старті осені за Таро

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:43
Які знаки Зодіаку відчують підтримку Всесвіту у перший тиждень осені — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Осінь завжди починається особливою енергією — це час нових рішень, сміливих кроків і несподіваних подарунків долі. Карти Таро вже відкрили завісу таємниць майбутнього та показали, для яких знаків Зодіаку перший тиждень вересня 2025 стане доленосним. Всесвіт ніби простягне їм руку допомоги, даючи знаки, підказки та можливості. Для когось це шанс знайти кохання, для інших — реалізувати фінансову мрію або нарешті відчути внутрішню гармонію.

Яких знаків Зодіаку Всесвіт буде особливо підтримувати з 1 по 7 вересня 2025 року — дізнавайтесь у розкладі карт Таро. 

Читайте також:

Прогноз Таро для п'ятьох щасливчиків першого тижня осені 2025

Овен — карта Таро "Маг"

Для вас початок осені стане потужним стартом. Карта "Маг" символізує силу волі, енергію і вміння впливати на події. Всесвіт підтримає будь-які ваші ідеї, особливо у сфері роботи й бізнесу. Але у цей період важливо проявити ініціативу. У коханні очікується новий виток — ви зможете вивести стосунки на інший рівень.

 

Які знаки Зодіаку відчують підтримку Всесвіту у перший тиждень осені за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Сонце"

Перший тиждень осені для Левів буде сяяти яскравими подіями. "Сонце" віщує щасливі моменти, теплі зустрічі й заслужену винагороду. У фінансах відкриється можливість отримати премію чи вигідну пропозицію. У коханні пануватиме гармонія, а для самотніх — шанс зустріти особливу людину. Всесвіт підкаже вам, що час відпустити сумніви і насолоджуватися тим, що приходить у життя.

 

Які знаки Зодіаку відчують підтримку Всесвіту у перший тиждень осені за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Діва — карта Таро "Імператриця"

Для Дів старт осені стане часом процвітання. "Імператриця" обіцяє достаток, творчість і гармонію в особистому житті. Це період, коли ваші зусилля приносять реальні плоди: нові можливості у кар'єрі, фінансові надходження, увага з боку оточення. Якщо ви мріяли про кохання чи розширення родини — саме зараз Всесвіт відкриває для цього двері.

 

Які знаки Зодіаку відчують підтримку Всесвіту у перший тиждень осені за Таро — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Скорпіонів осінь почнеться із сильних змін. "Колесо Фортуни" говорить про переломний момент у житті: несподіваний шанс, випадкову зустріч або велику удачу. Всесвіт підштовхуватиме вас до нового етапу — можлива кар'єрна пропозиція, зміна життєвих пріоритетів чи поява людини, яка змінить усе. Головне — не чинити опір змінам і йти назустріч новому.

 

Які знаки Зодіаку відчують підтримку Всесвіту у перший тиждень осені за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Зірка"

Риби відчують, що їхня інтуїція стає особливо сильною. "Зірка" символізує натхнення, духовний підйом і здійснення мрій. Перший тиждень осені відкриє перед вами двері до нових можливостей: це може бути творчий прорив, романтичне знайомство чи внутрішнє відновлення. Всесвіт ніби шепоче вам: не бійтеся мріяти і довіряти собі, адже усе складеться на краще.

 

Які знаки Зодіаку відчують підтримку Всесвіту у перший тиждень осені за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Пропонуємо ознайомитися з іншими прогнозами карт Таро для знаків Зодіаку

Хто зі знаків Зодіаку порине у кохання у вересні.

Які знаки Зодіаку опиняться перед доленосним вибором у перший місяць осені.

Кому доведеться стикнутися з серйозними викликами вже у вересні. 

Для яких знаків Зодіаку вересень стане справжнім подарунком долі.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку Всесвіт карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
