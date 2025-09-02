Какие знаки Зодиака почувствуют поддержку Вселенной в первую неделю осени — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Осень всегда начинается особой энергией — это время новых решений, смелых шагов и неожиданных подарков судьбы. Карты Таро уже приоткрыли завесу тайн будущего и показали, для каких знаков Зодиака первая неделя сентября 2025 года станет судьбоносной. Вселенная будто протянет им руку помощи, давая знаки, подсказки и возможности. Для кого-то это шанс найти любовь, для других — реализовать финансовую мечту или наконец почувствовать внутреннюю гармонию.

Какие знаки Зодиака Вселенная будет особенно поддерживать с 1 по 7 сентября 2025 года — узнавайте в раскладе карт Таро.

Прогноз Таро для пяти счастливчиков первой недели осени 2025 года

Овен — карта Таро "Маг"

Для вас начало осени станет мощным стартом. Карта "Маг" символизирует силу воли, энергию и умение влиять на события. Вселенная поддержит любые ваши идеи, особенно в сфере работы и бизнеса. Но в этот период важно проявить инициативу. В любви ожидается новый виток — вы сможете вывести отношения на другой уровень.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Солнце"

Первая неделя осени для Львов будет сиять яркими событиями. "Солнце" предвещает счастливые моменты, теплые встречи и заслуженное вознаграждение. В финансах откроется возможность получить премию или выгодное предложение. В любви будет царить гармония, а для одиноких — шанс встретить особенного человека. Вселенная подскажет вам, что пора отпустить сомнения и наслаждаться тем, что приходит в жизнь.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Дева — карта Таро "Императрица"

Для Дев старт осени станет временем процветания. "Императрица" обещает достаток, творчество и гармонию в личной жизни. Это период, когда ваши усилия приносят реальные плоды: новые возможности в карьере, финансовые поступления, внимание со стороны окружающих. Если вы мечтали о любви или расширении семьи — именно сейчас Вселенная открывает для этого двери.

Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Скорпионов осень начнется с сильных перемен. "Колесо Фортуны" говорит о переломном моменте в жизни: неожиданном шансе, случайной встрече или большой удаче. Вселенная будет подталкивать вас к новому этапу — возможно карьерное предложение, изменение жизненных приоритетов или появление человека, который изменит все. Главное — не сопротивляться изменениям и идти навстречу новому.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Рыбы почувствуют, что их интуиция становится особенно сильной. "Звезда" символизирует вдохновение, духовный подъем и исполнение желаний. Первая неделя осени откроет перед вами двери к новым возможностям: это может быть творческий прорыв, романтическое знакомство или внутреннее восстановление. Вселенная будто шепчет вам: не бойтесь мечтать и доверять себе, ведь все сложится к лучшему.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

