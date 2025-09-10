Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп На ці знаки зодіаку чекає болісне розставання у вересні за Таро

На ці знаки зодіаку чекає болісне розставання у вересні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 21:30
Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Unsplash

Карти Таро попереджають: деякі знаки Зодіаку зіткнуться у вересні з труднощами у стосунках, які можуть призвести до розставання. Які б ці події не були болісними, вони стануть важливим уроком і поштовхом для внутрішнього зростання. Це шанс зрозуміти себе і зміцнити свою емоційну стійкість.

Яким знакам Зодіаку доведеться зіткнутися із серйозними випробуваннями у стосунках і як пройти цей період з мінімальними втратами, дізнавайтесь у пророцтві карт Таро. 

Реклама
Читайте також:

П'ять знаків Зодіаку, які переживуть розставання у вересні 2025

Телець — карта Таро "П'ятірка Кубків"

Для Тельців карта "П'ятірка Кубків" символізує розчарування і втрату. Вересень принесе емоційно важкий період у стосунках, коли доведеться відпустити те, що більше не служить щастю. Радимо дозволити собі прожити біль, але не залишатися у минулому, фокусуючись на власному відновленні.

 

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Телець
Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE
Близнюки — карта Таро "Вісімка Мечів"

Близнюки можуть відчути обмеження і внутрішню напругу. "Вісімка Мечів" говорить про ситуації, коли рішення даються важко, а розставання здається неминучим. Порада Таро — не боятися відверто говорити про свої емоції і приймати необхідні зміни.

 

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Десятка Мечів"

"Десятка Мечів" для Левів означає кінець одного етапу з відчуттям глибокого болю. Це розставання буде різким і важким, але водночас відкриє шлях до нового початку. Таро радить Левам підтримувати себе і оточувати людьми, які дарують тепло та розуміння.

 

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон — карта Таро "Вежа"

Скорпіонів карта "Вежа" попереджає про раптові та непередбачувані зміни у стосунках. Вересень може принести шок і емоційні потрясіння, але саме через це ви отримаєте цінний досвід і зможете переосмислити власні пріоритети у любові.

 

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "П'ятірка Мечів"

Риби відчують конфлікти та розчарування, які неминуче приведуть до розставання. "П'ятірка Мечів" показує, що іноді краще відпустити ситуацію, ніж боротися за стосунки, що виснажують. Важливо зберігати власну гідність і не піддаватися на маніпуляції.

 

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Ділимося з вами іншими прогнозами карт Таро, які точно вас зацікавлять

Які знаки Зодіаку купатимуться у любові в перший осінній місяць.

Кому зі знаків Зодіаку доведеться зробити доленосний вибір у вересні.

Хто зі знаків Зодіаку зіштовхнеться з серйозними викликами вже у вересні. 

Для яких знаків Зодіаку перший місяць осені стане справжнім подарунком долі.

гороскоп вересень прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації