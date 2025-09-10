Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Unsplash

Карти Таро попереджають: деякі знаки Зодіаку зіткнуться у вересні з труднощами у стосунках, які можуть призвести до розставання. Які б ці події не були болісними, вони стануть важливим уроком і поштовхом для внутрішнього зростання. Це шанс зрозуміти себе і зміцнити свою емоційну стійкість.

Яким знакам Зодіаку доведеться зіткнутися із серйозними випробуваннями у стосунках і як пройти цей період з мінімальними втратами, дізнавайтесь у пророцтві карт Таро.

П'ять знаків Зодіаку, які переживуть розставання у вересні 2025

Телець — карта Таро "П'ятірка Кубків"

Для Тельців карта "П'ятірка Кубків" символізує розчарування і втрату. Вересень принесе емоційно важкий період у стосунках, коли доведеться відпустити те, що більше не служить щастю. Радимо дозволити собі прожити біль, але не залишатися у минулому, фокусуючись на власному відновленні.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки — карта Таро "Вісімка Мечів"

Близнюки можуть відчути обмеження і внутрішню напругу. "Вісімка Мечів" говорить про ситуації, коли рішення даються важко, а розставання здається неминучим. Порада Таро — не боятися відверто говорити про свої емоції і приймати необхідні зміни.

Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Десятка Мечів"

"Десятка Мечів" для Левів означає кінець одного етапу з відчуттям глибокого болю. Це розставання буде різким і важким, але водночас відкриє шлях до нового початку. Таро радить Левам підтримувати себе і оточувати людьми, які дарують тепло та розуміння.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

Скорпіонів карта "Вежа" попереджає про раптові та непередбачувані зміни у стосунках. Вересень може принести шок і емоційні потрясіння, але саме через це ви отримаєте цінний досвід і зможете переосмислити власні пріоритети у любові.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "П'ятірка Мечів"

Риби відчують конфлікти та розчарування, які неминуче приведуть до розставання. "П'ятірка Мечів" показує, що іноді краще відпустити ситуацію, ніж боротися за стосунки, що виснажують. Важливо зберігати власну гідність і не піддаватися на маніпуляції.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

