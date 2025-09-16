Какие знаки Зодиака обретут большое счастье в конце сентября 2025 — Таро прогноз

Трем знакам Зодиака будут завидовать все в конце сентября по Таро
Сентябрь 2025 — месяц, чрезвычайно насыщенный на астрологические события: период мощных затмений, изменения во влиянии планет и энергия осеннего равноденствия. Все это создает предпосылки для больших перемен в жизни. Карты Таро подсказывают, что в конце сентября счастье буквально ворвется в жизнь нескольких избранных знаков Зодиака. Их ждет триумф, внутренняя гармония и новые горизонты, которые откроют путь к безграничным возможностям.
Кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают большое счастье до конца сентября, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Astrology Answers.
Три знака Зодиака, счастью которых будут завидовать все
Овен
Карты Таро "Четверка Жезлов" и "Рыцарь Кубков" (перевернутый)
В конце сентября Овны почувствуют настоящую радость победы. "Четверка Жезлов" символизирует стабильность, счастье в кругу близких и уверенность в себе. Вы наконец почувствуете, что находитесь на своем месте, и это станет поводом для празднования. В то же время перевернутый "Рыцарь Кубков" напоминает: не гонитесь за иллюзиями и тем, что только выглядит привлекательно. Ваше счастье — в настоящих, а не поверхностных достижениях.
Дева
Карты Таро "Иерофант" и "Паж Кубков" (перевернутый)
Для Дев этот месяц станет временем мудрости и духовного роста. "Иерофант" прогнозирует поиски более глубоких смыслов. Вам захочется обращаться к традициям и советам авторитетных людей. Но перевернутый "Паж Кубков" предупреждает: не блокируйте свои эмоции. Позвольте себе чувствовать, мечтать и быть открытыми для нового. Особенно благоприятным будет период после 22 сентября, когда Венера войдет в ваш знак. Она принесет сострадание, любовь и гармонию.
Скорпион
Карты Таро "Королева Мечей" и "Тройка Пентаклей"
Скорпионы почувствуют прорыв в коммуникации и работе. "Королева Мечей" прогнозирует возможность отсекать ненужное, говорить правду и отстаивать собственные границы. А "Тройка Пентаклей" обещает, что скоро откроются двери к сотрудничеству, где вы сможете создать что-то большое вместе с другими. В конце сентября ваша сила и мудрость сделают вас примером для окружающих.
