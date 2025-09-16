Видео
Трем знакам Зодиака будут завидовать все в конце сентября по Таро

Трем знакам Зодиака будут завидовать все в конце сентября по Таро

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:53
Какие знаки Зодиака обретут большое счастье в конце сентября 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Сентябрь 2025 — месяц, чрезвычайно насыщенный на астрологические события: период мощных затмений, изменения во влиянии планет и энергия осеннего равноденствия. Все это создает предпосылки для больших перемен в жизни. Карты Таро подсказывают, что в конце сентября счастье буквально ворвется в жизнь нескольких избранных знаков Зодиака. Их ждет триумф, внутренняя гармония и новые горизонты, которые откроют путь к безграничным возможностям.

Кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают большое счастье до конца сентября, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Astrology Answers.

Читайте также:

Три знака Зодиака, счастью которых будут завидовать все

Овен

Карты Таро "Четверка Жезлов" и "Рыцарь Кубков" (перевернутый)

В конце сентября Овны почувствуют настоящую радость победы. "Четверка Жезлов" символизирует стабильность, счастье в кругу близких и уверенность в себе. Вы наконец почувствуете, что находитесь на своем месте, и это станет поводом для празднования. В то же время перевернутый "Рыцарь Кубков" напоминает: не гонитесь за иллюзиями и тем, что только выглядит привлекательно. Ваше счастье — в настоящих, а не поверхностных достижениях.

 

Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 за Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Дева

Карты Таро "Иерофант" и "Паж Кубков" (перевернутый)

Для Дев этот месяц станет временем мудрости и духовного роста. "Иерофант" прогнозирует поиски более глубоких смыслов. Вам захочется обращаться к традициям и советам авторитетных людей. Но перевернутый "Паж Кубков" предупреждает: не блокируйте свои эмоции. Позвольте себе чувствовать, мечтать и быть открытыми для нового. Особенно благоприятным будет период после 22 сентября, когда Венера войдет в ваш знак. Она принесет сострадание, любовь и гармонию.

 

Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 за Таро — Діва
Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE
Скорпион

Карты Таро "Королева Мечей" и "Тройка Пентаклей"

Скорпионы почувствуют прорыв в коммуникации и работе. "Королева Мечей" прогнозирует возможность отсекать ненужное, говорить правду и отстаивать собственные границы. А "Тройка Пентаклей" обещает, что скоро откроются двери к сотрудничеству, где вы сможете создать что-то большое вместе с другими. В конце сентября ваша сила и мудрость сделают вас примером для окружающих.

 

Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 за Таро — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
