Какие знаки Зодиака обретут большое счастье в конце сентября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Сентябрь 2025 — месяц, чрезвычайно насыщенный на астрологические события: период мощных затмений, изменения во влиянии планет и энергия осеннего равноденствия. Все это создает предпосылки для больших перемен в жизни. Карты Таро подсказывают, что в конце сентября счастье буквально ворвется в жизнь нескольких избранных знаков Зодиака. Их ждет триумф, внутренняя гармония и новые горизонты, которые откроют путь к безграничным возможностям.

Кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают большое счастье до конца сентября, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Astrology Answers.

Овен

Карты Таро "Четверка Жезлов" и "Рыцарь Кубков" (перевернутый)

В конце сентября Овны почувствуют настоящую радость победы. "Четверка Жезлов" символизирует стабильность, счастье в кругу близких и уверенность в себе. Вы наконец почувствуете, что находитесь на своем месте, и это станет поводом для празднования. В то же время перевернутый "Рыцарь Кубков" напоминает: не гонитесь за иллюзиями и тем, что только выглядит привлекательно. Ваше счастье — в настоящих, а не поверхностных достижениях.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Дева

Карты Таро "Иерофант" и "Паж Кубков" (перевернутый)

Для Дев этот месяц станет временем мудрости и духовного роста. "Иерофант" прогнозирует поиски более глубоких смыслов. Вам захочется обращаться к традициям и советам авторитетных людей. Но перевернутый "Паж Кубков" предупреждает: не блокируйте свои эмоции. Позвольте себе чувствовать, мечтать и быть открытыми для нового. Особенно благоприятным будет период после 22 сентября, когда Венера войдет в ваш знак. Она принесет сострадание, любовь и гармонию.

Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион

Карты Таро "Королева Мечей" и "Тройка Пентаклей"

Скорпионы почувствуют прорыв в коммуникации и работе. "Королева Мечей" прогнозирует возможность отсекать ненужное, говорить правду и отстаивать собственные границы. А "Тройка Пентаклей" обещает, что скоро откроются двери к сотрудничеству, где вы сможете создать что-то большое вместе с другими. В конце сентября ваша сила и мудрость сделают вас примером для окружающих.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

