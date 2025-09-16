Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Вересень 2025 — місяць, що надзвичайно насичений на астрологічні події: період потужних затемнень, зміни у впливі планет та енергія осіннього рівнодення. Усе це створює передумови для великих змін у житті. Карти Таро підказують, що наприкінці вересня щастя буквально увірветься в життя кількох обраних знаків Зодіаку. Їх чекає тріумф, внутрішня гармонія та нові горизонти, які відкриють шлях до безмежних можливостей.

Кому зі знаків Зодіаку карти Таро віщують велике щастя до кінця вересня, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Astrology Answers.

Овен

Карти Таро "Четвірка Жезлів" і "Лицар Кубків" (перевернутий)

Наприкінці вересня Овни відчують справжню радість перемоги. "Четвірка Жезлів" символізує стабільність, щастя в колі близьких і впевненість у собі. Ви нарешті відчуєте, що перебуваєте на своєму місці, і це стане приводом для святкування. Водночас перевернутий "Лицар Кубків" нагадує: не женіться за ілюзіями та тим, що лише виглядає привабливо. Ваше щастя — у справжніх, а не поверхневих досягненнях.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Діва

Карти Таро "Ієрофант" і "Паж Кубків" (перевернутий)

Для Дів цей місяць стане часом мудрості та духовного зростання. "Ієрофант" прогнозує пошуки глибших сенсів. Вам захочеться звертатися до традицій та порад авторитетних людей. Але перевернутий "Паж Кубків" попереджає: не блокуйте свої емоції. Дозвольте собі відчувати, мріяти й бути відкритими для нового. Особливо сприятливим буде період після 22 вересня, коли Венера увійде у ваш знак. Вона принесе співчуття, любов і гармонію.

Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон

Карти Таро "Королева Мечів" і "Трійка Пентаклів"

Скорпіони відчують прорив у комунікації та роботі. "Королева Мечів" прогнозує можливість відсікати непотрібне, говорити правду і відстоювати власні межі. А "Трійка Пентаклів" обіцяє, що скоро відкриються двері до співпраці, де ви зможете створити щось велике разом з іншими. Наприкінці вересня ваша сила й мудрість зроблять вас прикладом для оточення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

