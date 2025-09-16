Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Трьом знакам Зодіаку заздритимуть усі наприкінці вересня за Таро

Трьом знакам Зодіаку заздритимуть усі наприкінці вересня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:53
Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Вересень 2025 — місяць, що надзвичайно насичений на астрологічні події: період потужних затемнень, зміни у впливі планет та енергія осіннього рівнодення. Усе це створює передумови для великих змін у житті. Карти Таро підказують, що наприкінці вересня щастя буквально увірветься в життя кількох обраних знаків Зодіаку. Їх чекає тріумф, внутрішня гармонія та нові горизонти, які відкриють шлях до безмежних можливостей.

Кому зі знаків Зодіаку карти Таро віщують велике щастя до кінця вересня, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Astrology Answers

Реклама
Читайте також:

Три знаки Зодіаку, щастю яких заздритимуть усі

Овен

Карти Таро "Четвірка Жезлів" і "Лицар Кубків" (перевернутий)

Наприкінці вересня Овни відчують справжню радість перемоги. "Четвірка Жезлів" символізує стабільність, щастя в колі близьких і впевненість у собі. Ви нарешті відчуєте, що перебуваєте на своєму місці, і це стане приводом для святкування. Водночас перевернутий "Лицар Кубків" нагадує: не женіться за ілюзіями та тим, що лише виглядає привабливо. Ваше щастя — у справжніх, а не поверхневих досягненнях.

 

Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Діва

Карти Таро "Ієрофант" і "Паж Кубків" (перевернутий)

Для Дів цей місяць стане часом мудрості та духовного зростання. "Ієрофант" прогнозує пошуки глибших сенсів. Вам захочеться звертатися до традицій та порад авторитетних людей. Але перевернутий "Паж Кубків" попереджає: не блокуйте свої емоції. Дозвольте собі відчувати, мріяти й бути відкритими для нового. Особливо сприятливим буде період після 22 вересня, коли Венера увійде у ваш знак. Вона принесе співчуття, любов і гармонію.

 

Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 за Таро — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон

Карти Таро "Королева Мечів" і "Трійка Пентаклів"

Скорпіони відчують прорив у комунікації та роботі. "Королева Мечів" прогнозує можливість відсікати непотрібне, говорити правду і відстоювати власні межі. А "Трійка Пентаклів" обіцяє, що скоро відкриються двері до співпраці, де ви зможете створити щось велике разом з іншими. Наприкінці вересня ваша сила й мудрість зроблять вас прикладом для оточення.

 

Які знаки Зодіаку здобудуть велике щастя наприкінці вересня 2025 за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам прочитати інші прогнози Таро, що розкриють майбутнє

Які знаки Зодіаку поринуть у кохання у перший осінній місяць.

Яким знакам Зодіаку слід економити до кінця вересня.

Хто зі знаків Зодіаку переживе болісне розставання вже у перший місяць осені.

Яким знакам Зодіаку вересень принесе доленосні події.

гороскоп вересень Астрологія кохання передбачення карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації