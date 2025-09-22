Гороскоп финансов на неделю 22-28 сентября 2025 — кто сорвет куш по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Магическая колода Таро уже определила счастливчиков новой недели — с 22 по 28 сентября три знака Зодиака ждет невероятная финансовая удача. Это время смелых решений, удачных сделок и важных инсайтов.

Кому же из представителей зодиакального круга карты Таро предсказывают финансовый прорыв и шанс укрепить свое материальное положение, узнавайте далее в материале.

Кому улыбнется финансовая фортуна

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Львов новая неделя обещает настоящий прорыв в финансах. Карта "Колесо Фортуны" символизирует резкий поворот событий: выигрыш, подарок, прибыльная сделка или неожиданная премия. Ваша главная задача — не пропустить шанс и сказать "да" новым возможностям. Также карты Таро советуют не тратить все сразу: часть денег лучше отложить, ведь этот успех станет отправной точкой для еще больших достижений.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

Неделя с 22 по 28 сентября открывает для Весов двери в мир финансов — возможно предложение новой работы, выгодный контракт или прибыльный проект. Этот период может стать тем самым стартом. Карты Таро намекают: не бойтесь брать на себя больше ответственности, потому что именно она принесет вам настоящие деньги.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Десятка Кубков"

Для Рыб Таро обещают в финансовой сфере гармонию и стабильность. "Десятка Кубков" — это карта достатка, радости и вознаграждения за предыдущие усилия. Вы можете получить финансовую помощь от семьи, премию или повышение, которое давно ждали. Деньги придут вместе с ощущением облегчения, и это позволит закрыть важные вопросы. Доверяйте интуиции и не бойтесь просить помощи или поддержки.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

