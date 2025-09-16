Каким знакам Зодиака ждать судьбоносного сюрприза уже скоро — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Осень уже в самом разгаре, в воздухе можно почувствовать новую энергию, которая способна подарить нам возможности и свершения. Как предвещают карты Таро, для некоторых знаков Зодиака приближается особый момент, несущий настоящий подарок — осеннее равноденствие, которое состоится 22 сентября. Для счастливчиков этот день станет настоящим поворотным моментом, когда судьба откроет новые возможности и преподнесет неожиданные новости.

Какие знаки Зодиака ждет судьбоносный сюрприз уже в День осеннего равноденствия — Новини.LIVE делится прогнозом карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Кого вот-вот ждет сюрприз

Рак

Ракам 22 сентября откроется особая перспектива. Ваша интуиция обострится, и вы почувствуете, что в мире начинают происходить важные изменения. Обычное слово или случайная фраза от постороннего человека могут стать настоящим откровением. Даже мелкие намеки могут оказаться судьбоносными. Ожидайте приятных новостей, которые помогут сделать первый шаг к новому этапу.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Дева

Девам время осеннего равноденствия принесет шанс на очищение. Это именно тот момент, когда можно вычеркнуть из жизни все, что тянуло назад, и сделать пространство для нового. Известие, которое поступит в этот день, станет для вас вдохновением или откроет неожиданную возможность. Вы почувствуете облегчение, будто тяжелый камень наконец упал с плеч. Главное — сосредоточьтесь на внутренних ощущениях, они укажут правильное направление лучше, чем любые чужие советы.

Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион

Скорпионы почувствуют возвращение того, что казалось окончательно завершенным. Карты Таро предвещают новое осмысление старых событий — это может быть как завершение длительного процесса, так и неожиданное возвращение человека или ситуации. Осеннее равноденствие станет временем, когда вы поймете: счастье рядом, главное — не убегать от перемен. Держите фокус на главном — тогда сюрприз от судьбы окажется по-настоящему позитивным.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог

Для Козерогов этот день станет переломным. Ваша интуиция подскажет, что приближается новый этап, и стоит прислушаться к мелким знакам. Слово от постороннего человека может оказаться подсказкой, а случайное событие — ключом к правильному решению. Внутреннее напряжение начнет исчезать, и вы поймете, что судьба подталкивает вас в правильном направлении. Будьте внимательны к сигналам Вселенной.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем вам ознакомиться с другими прогнозами карт Таро

Для каких знаков Зодиака сентябрь станет судьбоносным.

Каким знакам Зодиака новая неделя с 16 по 21 сентября принесет любовь и романтику.

Кому из знаков Зодиака нужно следить за тратами до конца сентября.

Какие знаки Зодиака рискуют расстаться со второй половинкой в первый месяц осени.