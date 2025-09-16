Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Таро віщують доленосний сюрприз цим знакам Зодіаку — коли чекати

Таро віщують доленосний сюрприз цим знакам Зодіаку — коли чекати

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 21:33
Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний сюрприз вже скоро — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Осінь вже у самому розпалі, у повітрі можна відчути нову енергію, що здатна подарувати нам можливості та звершення. Як віщують карти Таро, для деяких знаків Зодіаку наближається особливий момент, що несе справжній подарунок — осіннє рівнодення, яке відбудеться 22 вересня. Для щасливчиків цей день стане справжнім поворотним моментом, коли доля відкриє нові можливості та піднесе несподівані новини.

На які знаки Зодіаку чекає доленосний сюрприз вже у День осіннього рівнодення — Новини.LIVE ділиться прогнозом карт Таро. 

Реклама
Читайте також:

Кого ось-ось чекає сюрприз 

Рак

Ракам 22 вересня відкриється особлива перспектива. Ваша інтуїція загостриться, і ви відчуєте, що у світі починають відбуватися важливі зміни. Звичайне слово чи випадкова фраза від сторонньої людини можуть стати справжнім одкровенням. Навіть дрібні натяки можуть виявитися доленосними. Очікуйте приємних новин, які допоможуть зробити перший крок до нового етапу.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний сюрприз вже скоро за Таро — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE
Діва

Дівам час осіннього рівнодення принесе шанс на очищення. Це саме той момент, коли можна викреслити з життя усе, що тягнуло назад, і зробити простір для нового. Звістка, яка надійде у цей день, стане для вас натхненням або відкриє несподівану можливість. Ви відчуєте полегшення, ніби важкий камінь нарешті впав з плечей. Головне — зосередьтеся на внутрішніх відчуттях, вони вкажуть правильний напрямок краще, ніж будь-які чужі поради.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний сюрприз вже скоро за Таро — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон

Скорпіони відчують повернення того, що здавалося остаточно завершеним. Карти Таро віщують нове осмислення старих подій — це може бути як завершення тривалого процесу, так і несподіване повернення людини чи ситуації. Осіннє рівнодення стане часом, коли ви зрозумієте: щастя поруч, головне — не тікати від змін. Тримайте фокус на головному — тоді сюрприз від долі виявиться по-справжньому позитивним.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний сюрприз вже скоро за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE
Козеріг

Для Козерогів цей день стане переломним. Ваша інтуїція підкаже, що наближається новий етап, і варто прислухатися до дрібних знаків. Слово від сторонньої людини може виявитися підказкою, а випадкова подія — ключем до правильного рішення. Внутрішня напруга почне зникати, і ви зрозумієте, що доля підштовхує вас у правильному напрямку. Будьте уважними до сигналів Всесвіту.

 

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний сюрприз вже скоро за Таро — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам ознайомитися з іншими прогнозами карт Таро

Для яких знаків Зодіаку вересень стане доленосним.

Яким знакам Зодіаку новий тиждень з 16 по 21 вересня принесе кохання та романтику. 

Кому зі знаків Зодіаку слід стежити за витратами до кінця вересня.

Які знаки Зодіаку ризикують розстатися з другою половинкою у перший місяць осені.

гороскоп знаки Зодіаку сюрприз передбачення карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації