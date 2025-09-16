Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний сюрприз вже скоро — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Осінь вже у самому розпалі, у повітрі можна відчути нову енергію, що здатна подарувати нам можливості та звершення. Як віщують карти Таро, для деяких знаків Зодіаку наближається особливий момент, що несе справжній подарунок — осіннє рівнодення, яке відбудеться 22 вересня. Для щасливчиків цей день стане справжнім поворотним моментом, коли доля відкриє нові можливості та піднесе несподівані новини.

На які знаки Зодіаку чекає доленосний сюрприз вже у День осіннього рівнодення — Новини.LIVE ділиться прогнозом карт Таро.

Кого ось-ось чекає сюрприз

Рак

Ракам 22 вересня відкриється особлива перспектива. Ваша інтуїція загостриться, і ви відчуєте, що у світі починають відбуватися важливі зміни. Звичайне слово чи випадкова фраза від сторонньої людини можуть стати справжнім одкровенням. Навіть дрібні натяки можуть виявитися доленосними. Очікуйте приємних новин, які допоможуть зробити перший крок до нового етапу.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Діва

Дівам час осіннього рівнодення принесе шанс на очищення. Це саме той момент, коли можна викреслити з життя усе, що тягнуло назад, і зробити простір для нового. Звістка, яка надійде у цей день, стане для вас натхненням або відкриє несподівану можливість. Ви відчуєте полегшення, ніби важкий камінь нарешті впав з плечей. Головне — зосередьтеся на внутрішніх відчуттях, вони вкажуть правильний напрямок краще, ніж будь-які чужі поради.

Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон

Скорпіони відчують повернення того, що здавалося остаточно завершеним. Карти Таро віщують нове осмислення старих подій — це може бути як завершення тривалого процесу, так і несподіване повернення людини чи ситуації. Осіннє рівнодення стане часом, коли ви зрозумієте: щастя поруч, головне — не тікати від змін. Тримайте фокус на головному — тоді сюрприз від долі виявиться по-справжньому позитивним.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг

Для Козерогів цей день стане переломним. Ваша інтуїція підкаже, що наближається новий етап, і варто прислухатися до дрібних знаків. Слово від сторонньої людини може виявитися підказкою, а випадкова подія — ключем до правильного рішення. Внутрішня напруга почне зникати, і ви зрозумієте, що доля підштовхує вас у правильному напрямку. Будьте уважними до сигналів Всесвіту.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

