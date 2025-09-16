Любовный прогноз Таро на неделю 16-21 сентября 2025 — что ждет каждый знак Зодиака

Прогноз Таро для всех знаков Зодиака. Фото: pexels.com

Неделя с 16 по 21 сентября станет особенной в любовной сфере. По пророчеству карт Таро, некоторые знаки Зодиака ждут приятные знакомства, других — неожиданные признания, а для кого-то откроются двери в мир романтики.

Что же новая неделя приготовила для каждого знака Зодиака в любовных делах, узнавайте в раскладе карт Таро.

Овен — карта недели "Император"

Для Овнов этот период станет временем определенности в отношениях. Если вы долго сомневались во второй половинке, именно сейчас сможете понять, насколько надежным является этот человек. Для тех, кто в поиске, неделя подарит встречу с сильной личностью. Говорите прямо и не бойтесь проявлять инициативу.

Телец — карта Таро "Иерофант"

Таро подсказывает: для Тельцов эта неделя может стать периодом возвращения к ценностям и традициям. Возможно, вы получите предложение, которое закрепит ваши отношения на новом уровне, или познакомитесь с человеком, близким вам по мировоззрению. Ваше сердце почувствует спокойствие и гармонию. Цените искренность и не забывайте, что любовь строится на доверии.

Близнецы — карта Таро "Влюбленные"

Атмосфера флирта, романтических приключений и ярких эмоций гарантирована. Но эта неделя станет для Близнецов настоящим испытанием в любви. Может появиться новая симпатия, и вы будете стоять перед решением — остаться при старом или открыться новому. Будьте честными с собой, только тогда вы обретете настоящее счастье.

Рак — карта Таро "Колесница"

Для Раков любовный прогноз Таро обещает динамику и движение вперед. В отношениях возможны путешествия, новые впечатления и желание выйти за пределы привычного. Одинокие Раки могут встретить человека не из своего окружения. Этот период благоприятен для развития новых историй, которые могут быстро набрать обороты. Не бойтесь перемен — они ведут вас к настоящей любви.

Лев — карта Таро "Сила"

В любовной сфере Львам придется проявить терпение. Возможны эмоциональные ситуации, которые потребуют от вас мудрости и сдержанности. Но именно ваша уравновешенность поможет укрепить отношения и избежать конфликтов. Для одиноких Львов открывается шанс привлечь к себе человека, который оценит вашу харизму и силу характера.

Дева — карта Таро "Отшельник"

Девам стоит уделить время себе и собственным ощущениям. Возможно, вы слишком много сил отдавали другим и забыли о собственных потребностях. Эта неделя поможет вам понять, чего именно вы хотите в личной жизни. Одиноким Девам полезно побыть наедине, чтобы очистить сердце и подготовить его к новым чувствам.

Весы — карта Таро "Справедливость"

Для Весов карты Таро обещают баланс и честность в отношениях. Если вы долго ждали откровенного разговора, то именно этот период станет решающим. Вы сможете поставить все точки над "і" и определиться, куда двигаться дальше. Будьте честными, и судьба вознаградит вас гармоничными отношениями.

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Карты Таро показывают глубокую трансформацию в любовной сфере Скорпионов. Возможно завершение определенного этапа в отношениях, чтобы дать место новому. Это может быть как разрыв, так и переход на качественно иной уровень. Главное — не бояться перемен, ведь они откроют вам дверь в новую романтическую историю.

Стрелец — карта Таро "Умеренность"

Для Стрельцов Таро обещают гармонию и баланс. В отношениях вы сможете найти золотую середину, избежать крайностей и понять, что спокойная любовь не менее ценна, чем страстная. Не торопите события — настоящие чувства требуют времени.

Козерог — карта Таро "Дьявол"

Козерогам следует быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку иллюзий. Возможны отношения, которые основываются только на страсти, но не несут в себе стабильности. Вам важно различать настоящее чувство от временного увлечения. Не поддавайтесь соблазнам, ищите глубину, а не поверхностные эмоции.

Водолей — карта Таро "Звезда"

Для Водолеев эта неделя станет периодом вдохновения в любви. Вы почувствуете романтический подъем, а на горизонте появится человек, который поддержит ваши мечты. В отношениях возможны романтические сюрпризы и яркие впечатления. Доверяйте вдохновению и не бойтесь мечтать вместе с любимым человеком.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Для Рыб неделя будет полна эмоциональных колебаний. Возможны иллюзии, ревность или недоразумения, но все это станет проверкой на прочность. Если вы сможете отличить реальность от фантазий, отношения станут более глубокими и честными. Доверяйте интуиции, но проверяйте факты, чтобы избежать разочарований.

