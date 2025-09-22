Гороскоп фінансів на тиждень 22-28 вересня 2025 — хто зірве куш за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Магічна колода Таро вже визначила щасливчиків нового тижня — з 22 по 28 вересня на три знаки Зодіаку чекає неймовірна фінансова удача. Це час сміливих рішень, вдалих угод та важливих інсайтів.

Кому ж з представників зодіакального кола карти Таро пророкують фінансовий прорив та шанс зміцнити своє матеріальне становище, дізнавайтесь далі у матеріалі.

Реклама

Читайте також:

Кому посміхнеться фінансова фортуна

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Левів новий тиждень обіцяє справжній прорив у фінансах. Карта "Колесо Фортуни" символізує різкий поворот подій: виграш, подарунок, прибуткова угода або несподівана премія. Ваше головне завдання — не пропустити шанс і сказати "так" новим можливостям. Також карти Таро радять не витрачати все одразу: частину грошей краще відкласти, адже цей успіх стане відправною точкою для ще більших здобутків.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

Тиждень з 22 по 28 вересня відкриває для Терезів двері у світ фінансів — можлива пропозиція нової роботи, вигідний контракт чи прибутковий проєкт. Цей період може стати тим самим стартом. Карти Таро натякають: не бійтеся брати на себе більше відповідальності, бо саме вона принесе вам справжні гроші.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Десятка Кубків"

Для Риб Таро обіцяють у фінансовій сфері гармонію і стабільність. "Десятка Кубків" — це карта достатку, радості та винагороди за попередні зусилля. Ви можете отримати фінансову допомогу від родини, премію або підвищення, яке давно чекали. Гроші прийдуть разом із відчуттям полегшення, і це дасть змогу закрити важливі питання. Довіряйте інтуїції та не бійтеся просити допомоги чи підтримки.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам інші цікаві передбачення магічних карт Таро

Якому знаку Зодіаку чекати на особливий сюрприз 22 вересня.

Для кого зі знаків Зодіаку вересень принесе доленосні події.

Хто зі знаків Зодіаку буде надзвичайно щасливим до кінця вересня.

Кому зі знаків Зодіаку загрожує болісне розставання у перший місяць осені.

На кого зі знаків Зодіаку чекає кохання у вересні.