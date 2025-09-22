Відео
Цим знакам Зодіаку новий тиждень несе фінансову фортуну за Таро

Дата публікації: 22 вересня 2025 02:19
Гороскоп фінансів на тиждень 22-28 вересня 2025 — хто зірве куш за Таро
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Магічна колода Таро вже визначила щасливчиків нового тижня — з 22 по 28 вересня на три знаки Зодіаку чекає неймовірна фінансова удача. Це час сміливих рішень, вдалих угод та важливих інсайтів. 

Кому ж з представників зодіакального кола карти Таро пророкують фінансовий прорив та шанс зміцнити своє матеріальне становище, дізнавайтесь далі у матеріалі.

Кому посміхнеться фінансова фортуна

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Левів новий тиждень обіцяє справжній прорив у фінансах. Карта "Колесо Фортуни" символізує різкий поворот подій: виграш, подарунок, прибуткова угода або несподівана премія. Ваше головне завдання — не пропустити шанс і сказати "так" новим можливостям. Також карти Таро радять не витрачати все одразу: частину грошей краще відкласти, адже цей успіх стане відправною точкою для ще більших здобутків.

 

Яким знакам Зодіаку новий тиждень несе фінансову фортуну за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

Тиждень з 22 по 28 вересня відкриває для Терезів двері у світ фінансів — можлива пропозиція нової роботи, вигідний контракт чи прибутковий проєкт. Цей період може стати тим самим стартом. Карти Таро натякають: не бійтеся брати на себе більше відповідальності, бо саме вона принесе вам справжні гроші.

 

Яким знакам Зодіаку новий тиждень несе фінансову фортуну за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Десятка Кубків"

Для Риб Таро обіцяють у фінансовій сфері гармонію і стабільність. "Десятка Кубків" — це карта достатку, радості та винагороди за попередні зусилля. Ви можете отримати фінансову допомогу від родини, премію або підвищення, яке давно чекали. Гроші прийдуть разом із відчуттям полегшення, і це дасть змогу закрити важливі питання. Довіряйте інтуїції та не бійтеся просити допомоги чи підтримки.

 

Яким знакам Зодіаку новий тиждень несе фінансову фортуну за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

гороскоп гроші фінанси успіх знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
