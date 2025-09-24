Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Іноді Таро відкривають нам такі таємниці, що дух перехоплює. На цей раз магічні карти пророкують зустріч доленосного кохання у жовтні. Так неймовірно пощастить лише п'ятьом знакам Зодіаку. Це будуть справжні глибокі почуття, які бувають раз у житті.

Кому ж саме з представників зодіакального кола жовтень подарує шанс зустріти свою половинку — ділимося з вами розкладом Таро на одну карту.

Знаки Зодіаку, яким жовтень подарує доленосне кохання

Овен — карта Таро "Закохані"

Для Овнів у жовтні карти Таро пророкують важливий вибір у сфері кохання. Перед вами постане ситуація, коли потрібно буде вирішити, кому відкрити своє серце. "Закохані" символізують не лише романтику, а й доленосний союз, який змінює все. Вам радять прислухатися не тільки до пристрасті, а й до інтуїції.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує Ракам несподіваний поворот у коханні. "Колесо Фортуни" вказує, що жовтень принесе зустріч у несподіваному місці або при дивних обставинах. Це може бути випадкова розмова, подорож чи новий проєкт, який об'єднає вас із важливою людиною. У будь-якому разі, нові почуття стануть переломним моментом, що допоможе вам почати новий етап життя.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Імператриця"

Для Левів карти Таро обіцяють яскраве й чуттєве кохання. "Імператриця" говорить про гармонію, ніжність та глибокі емоції. У жовтні ви можете зустріти людину, яка подарує вам турботу, тепло та відчуття справжнього дому. Це час, коли ваше серце розквітне.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Зірка"

Жовтень стане для Терезів місяцем натхнення та романтичних відкриттів. "Зірка" символізує надію та здійснення бажань. Карти Таро кажуть: якщо ви довго чекали на справжнє кохання, воно вже поруч. Можливе знайомство з людиною, яка підтримає вас у найважчі моменти й стане справжнім другом та опорою. Головне — не втрачати віри та залишатися відкритими.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Двійка Кубків"

Для Риб жовтень стане часом глибокого емоційного союзу. "Двійка Кубків" — одна з найромантичніших карт Таро, що символізує взаємність і духовний зв'язок. Ви зустрінете людину, з якою одразу відчуєте гармонію й довіру. Ці стосунки можуть перерости у щось серйозне й доленосне. Якщо ви вже маєте партнера, то жовтень стане місяцем відновлення пристрасті та зміцнення ваших почуттів.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

