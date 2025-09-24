Відео
Відео

Таро обіцяють доленосне кохання у жовтні п'ятьом знакам Зодіаку

Дата публікації: 24 вересня 2025 02:19
Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Іноді Таро відкривають нам такі таємниці, що дух перехоплює. На цей раз магічні карти пророкують зустріч доленосного кохання у жовтні. Так неймовірно пощастить лише п'ятьом знакам Зодіаку. Це будуть справжні глибокі почуття, які бувають раз у житті. 

Кому ж саме з представників зодіакального кола жовтень подарує шанс зустріти свою половинку — ділимося з вами розкладом Таро на одну карту.

Знаки Зодіаку, яким жовтень подарує доленосне кохання

Овен — карта Таро "Закохані"

Для Овнів у жовтні карти Таро пророкують важливий вибір у сфері кохання. Перед вами постане ситуація, коли потрібно буде вирішити, кому відкрити своє серце. "Закохані" символізують не лише романтику, а й доленосний союз, який змінює все. Вам радять прислухатися не тільки до пристрасті, а й до інтуїції.

 

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує Ракам несподіваний поворот у коханні. "Колесо Фортуни" вказує, що жовтень принесе зустріч у несподіваному місці або при дивних обставинах. Це може бути випадкова розмова, подорож чи новий проєкт, який об'єднає вас із важливою людиною. У будь-якому разі, нові почуття стануть переломним моментом, що допоможе вам почати новий етап життя.

 

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 за Таро — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Імператриця"

Для Левів карти Таро обіцяють яскраве й чуттєве кохання. "Імператриця" говорить про гармонію, ніжність та глибокі емоції. У жовтні ви можете зустріти людину, яка подарує вам турботу, тепло та відчуття справжнього дому. Це час, коли ваше серце розквітне.

 

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Терези — карта Таро "Зірка"

Жовтень стане для Терезів місяцем натхнення та романтичних відкриттів. "Зірка" символізує надію та здійснення бажань. Карти Таро кажуть: якщо ви довго чекали на справжнє кохання, воно вже поруч. Можливе знайомство з людиною, яка підтримає вас у найважчі моменти й стане справжнім другом та опорою. Головне — не втрачати віри та залишатися відкритими.

 

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Двійка Кубків"

Для Риб жовтень стане часом глибокого емоційного союзу. "Двійка Кубків" — одна з найромантичніших карт Таро, що символізує взаємність і духовний зв'язок. Ви зустрінете людину, з якою одразу відчуєте гармонію й довіру. Ці стосунки можуть перерости у щось серйозне й доленосне. Якщо ви вже маєте партнера, то жовтень стане місяцем відновлення пристрасті та зміцнення ваших почуттів.

 

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025 за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші цікаві передбачення магічних карт Таро

Для яких знаків Зодіаку вересень стане часом болісних розставань.

Кому зі знаків Зодіаку варто бути максимально обережними до кінця вересня.

Які знаки Зодіаку матимуть фінансову удачу з 22 по 28 вересня.

Яким знакам Зодіаку Всесвіт підкине доленосні події у перший місяць осені. 

Кому зі знаків Зодіаку нереально щаститиме до кінця вересня.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
