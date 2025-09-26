Каким знакам Зодиака удастся изменить будущее уже скоро — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Таро всегда были не только инструментом предсказания, но и зеркалом нашей души, которое открывает скрытые возможности. И на этот раз магические карты показывают, что уже в ближайшее время четыре знака Зодиака получат уникальный шанс изменить собственное будущее.

Кто эти избранные судьбой представители зодиакального круга — Новини.LIVE делится раскладом карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

У Овнов в начале октября появится шанс вырваться из замкнутого круга и начать все с чистого листа. Вам может казаться, что жизнь бросает в водоворот хаотичных событий, но именно в этом хаосе появится возможность изменить все к лучшему. В этот период на горизонте появится предложение или событие, которое станет вашим ключом к новому этапу. Смело принимайте вызовы, не бойтесь рисковать и отказываться от старого.

Близнецы — карта Таро "Маг"

Карты Таро предупреждают: для Близнецов наступает время, когда слово и действие имеют огромную силу. Карта "Маг" открывает двери к реализации идей, которые долго откладывались. В октябре вы получите шанс доказать себе и другим, что все возможно. Сейчас важно правильно выбирать слова и взвешивать шаги, ведь любая инициатива может принести долговременный результат.

Дева — карта Таро "Звезда"

Для Дев выпала одна из самых сильных карт — "Звезда". Она символизирует надежду, восстановление и духовное вдохновение. Во второй месяц осени вы получите шанс снова поверить в собственные силы и найти ответы на вопросы, которые долго мучили. Вас ждет новый этап, наполненный светом и внутренней гармонией. Стоит доверять своей интуиции и обращать внимание на знаки судьбы — они приведут к желаемым изменениям.

Стрелец — карта Таро "Солнце"

Стрельцам выпала карта "Солнце". Она говорит о счастье, успехе и ясности. Вас ждет период, когда любое дело начнет приносить результат. Вы получите возможность закрыть темные страницы прошлого и уверенно шагать вперед. Это идеальное время для новых проектов, путешествий или начала важных отношений.

Также предлагаем вам другие интересные предсказания карт Таро

Кто из знаков Зодиака переживет болезненное расставание в сентябре.

Кому из знаков Зодиака нереально будет везти до конца сентября.

Каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными в октябре.

Какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь во второй месяц осени.