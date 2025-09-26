Яким знакам Зодіаку вдасться змінити майбутнє вже скоро — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Таро завжди були не лише інструментом передбачення, а й дзеркалом нашої душі, яке відкриває приховані можливості. І цього разу магічні карти показують, що вже найближчим часом чотири знаки Зодіаку отримають унікальний шанс змінити власне майбутнє.

Хто ці обрані долею представники зодіакального кола — Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Реклама

Читайте також:

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

У Овнів на початку жовтня з'явиться шанс вирватися з замкненого кола та почати все з чистого аркушу. Вам може здаватися, що життя кидає у вир хаотичних подій, але саме в цьому хаосі з'явиться можливість змінити все на краще. У цей період на горизонті з'явиться пропозиція або подія, яка стане вашим ключем до нового етапу. Сміливо приймайте виклики, не бійтеся ризикувати та відмовлятися від старого.

Близнюки — карта Таро "Маг"

Карти Таро попереджають: для Близнюків настає час, коли слово та дія мають величезну силу. Карта "Маг" відкриває двері до реалізації ідей, які довго відкладалися. У жовтні ви отримаєте шанс довести собі та іншим, що все можливо. Зараз важливо правильно обирати слова та зважувати кроки, адже будь-яка ініціатива може принести довготривалий результат.

Діва — карта Таро "Зірка"

Для Дів випала одна з найсильніших карт — "Зірка". Вона символізує надію, відновлення та духовне натхнення. У другий місяць осені ви отримаєте шанс знову повірити у власні сили й знайти відповіді на питання, які довго мучили. На вас чекає новий етап, наповнений світлом та внутрішньою гармонією. Варто довіряти своїй інтуїції та звертати увагу на знаки долі — вони приведуть до бажаних змін.

Стрілець — карта Таро "Сонце"

Стрільцям випала карта "Сонце". Вона говорить про щастя, успіх та ясність. На вас чекає період, коли будь-яка справа почне приносити результат. Ви отримаєте можливість закрити темні сторінки минулого та впевнено крокувати вперед. Це ідеальний час для нових проєктів, подорожей або початку важливих стосунків.

Також пропонуємо вам інші цікаві передбачення карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку переживе болісне розставання у вересні.

Кому зі знаків Зодіаку нереально щаститиме до кінця вересня.

Яким знакам Зодіаку варто бути особливо обережними у жовтні.

Які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у другий місяць осені.