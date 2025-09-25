Яким знакам Зодіаку загрожує виснаження у жовтні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Для деяких знаків Зодіаку другий місяць осені може виявитися непростим. Як попереджають карти Таро, три представники зодіакального кола стикнуться у жовтні з серйозними викликами — виснаження, емоційні кризи та навіть ризик депресії. Але не варто лякатися: попереджений — значить озброєний.

Які знаки Зодіаку у жовтні можуть потрапити у "темний період" та як їм діяти, щоб зберегти енергію та емоційний баланс — Новини.LIVE ділиться підказками карт Таро.

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

Скорпіони можуть стикнутися у жовтні з перевантаженням. Карта Таро "Десятка Жезлів" символізує тягар відповідальності, який ви берете на свої плечі, не думаючи про наслідки. Можливі проблеми зі здоров'ям через втому та стрес, безсоння. Вам варто навчитися делегувати справи та не тягнути усе самотужки. В іншому випадку ризикуєте опинитися на межі виснаження.

Близнюки — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Жовтень може стати для Близнюків періодом внутрішньої боротьби. Карта Таро "Дев'ятка Мечів" говорить про тривоги, безсонні ночі та страхи, які посилюються саме восени. Це час, коли негативні думки можуть забирати вашу енергію, доводячи до нервового виснаження. У цей період важливо контролювати свій розум і не дозволяти страхам керувати вами. Зверніться до людини, з якою ви зможете відверто поговорити, а також не забувайте про відпочинок.

Риби — карта Таро "П'ятірка Кубків"

Для Риб жовтень може стати часом розчарувань. Карта Таро "П'ятірка Кубків" символізує втрати, смуток і почуття безсилля. Є ризик зануритися в минуле і втратити енергію на пережовування старих проблем. Це може призвести до емоційного виснаження та навіть депресивних станів. Варто не зациклюватися на тому, що вже не змінити, а дивитися вперед. У вас є ресурси, які допоможуть відновитися, але важливо переключити увагу з болю на можливості.

