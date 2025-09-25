Каким знакам Зодиака грозит истощение в октябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Для некоторых знаков Зодиака второй месяц осени может оказаться непростым. Как предупреждают карты Таро, три представителя зодиакального круга столкнутся в октябре с серьезными вызовами — истощение, эмоциональные кризисы и даже риск депрессии. Но не стоит пугаться: предупрежден — значит вооружен.

Какие знаки Зодиака в октябре могут попасть в "темный период" и как им действовать, чтобы сохранить энергию и эмоциональный баланс — Новини.LIVE делится подсказками карт Таро.

Три знака Зодиака, которым стоит быть особенно осторожными

Скорпион — карта Таро "Десятка Жезлов"

Скорпионы могут столкнуться в октябре с перегрузкой. Карта Таро "Десятка Жезлов" символизирует груз ответственности, который вы берете на свои плечи, не думая о последствиях. Возможны проблемы со здоровьем из-за усталости и стресса, бессонница. Вам стоит научиться делегировать дела и не тянуть все самостоятельно. В противном случае рискуете оказаться на грани истощения.

Близнецы — карта Таро "Девятка Мечей"

Октябрь может стать для Близнецов периодом внутренней борьбы. Карта Таро "Девятка Мечей" говорит о тревогах, бессонных ночах и страхах, которые усиливаются именно осенью. Это время, когда негативные мысли могут забирать вашу энергию, доводя до нервного истощения. В этот период важно контролировать свой разум и не позволять страхам управлять вами. Обратитесь к человеку, с которым вы сможете откровенно поговорить, а также не забывайте об отдыхе.

Рыбы — карта Таро "Пятерка Кубков"

Для Рыб октябрь может стать временем разочарований. Карта Таро "Пятерка Кубков" символизирует потери, грусть и чувство бессилия. Есть риск погрузиться в прошлое и потерять энергию на пережевывание старых проблем. Это может привести к эмоциональному истощению и даже депрессивным состояниям. Стоит не зацикливаться на том, что уже не изменить, а смотреть вперед. У вас есть ресурсы, которые помогут восстановиться, но важно переключить внимание с боли на возможности.

