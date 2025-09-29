Гороскоп фінансів на тиждень 29 вересня-5 жовтня 2025 — хто зірве куш за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий тиждень вже на порозі й несе нам нові виклики, приємні сюрпризи та унікальні можливості. А для трьох знаків Зодіаку Таро віщують особливу фінансову удачу. З 29 вересня по 5 жовтня на цих щасливчиків чекають прибутки, вигідні угоди та несподівані грошові надходження.

Кому ж з представників зодіакального кола новий тиждень принесе фінансову фортуну, Новини.LIVE ділиться розкладом Таро на одну карту.

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Для Тельців цей тиждень стане справжнім святом фінансової стабільності. Карта Таро "Десятка Пентаклів" віщує значний прибуток або завершення вигідної справи, яка давно вимагала зусиль. Якщо ви вкладали кошти чи працювали над проєктом, саме зараз можна отримати винагороду. Також ймовірні додаткові джерела доходу — премія, подарунок, повернення боргу. Таро радить не витрачати все одразу, а частину інвестувати у довгострокові плани. Цей тиждень стане ідеальним для того, щоб подумати про сімейний бюджет і вкласти гроші у щось стабільне.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Леви отримали одну з найсильніших карт — "Колесо Фортуни". Це означає, що удача буквально крутитиметься навколо вас. У цей період можливі неочікувані виграші, підписання контрактів або вигідні пропозиції, які відкриють новий рівень доходів. Таро підказує: не бійтеся ризикувати, навіть якщо здається, що ставки високі. Гроші можуть прийти несподівано — через випадкову зустріч, знайомство чи навіть через авантюрний крок. Ваше завдання — не упустити момент і довіритися долі.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець — карта Таро "Туз Жезлів"

Для Стрільців період з 29 вересня по 5 жовтня стане вибуховим у фінансовому плані. "Туз Жезлів" обіцяє новий початок, свіжу ідею, яка здатна принести прибуток уже найближчим часом. Ви отримаєте шанс започаткувати власну справу, вкласти кошти у проєкт чи розпочати партнерство, яке швидко себе виправдає. Карти Таро говорять: головне — не зволікати. Чим швидше ви приймете рішення, тим більше шансів отримати фінансову віддачу.

Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

