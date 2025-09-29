Відео
Головна Гороскоп Таро віщують фінансовий успіх трьом знакам Зодіаку на цьому тижні

Таро віщують фінансовий успіх трьом знакам Зодіаку на цьому тижні

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 02:19
Гороскоп фінансів на тиждень 29 вересня-5 жовтня 2025 — хто зірве куш за Таро
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий тиждень вже на порозі й несе нам нові виклики, приємні сюрпризи та унікальні можливості. А для трьох знаків Зодіаку Таро віщують особливу фінансову удачу. З 29 вересня по 5 жовтня на цих щасливчиків чекають прибутки, вигідні угоди та несподівані грошові надходження.

Кому ж з представників зодіакального кола новий тиждень принесе фінансову фортуну, Новини.LIVE ділиться розкладом Таро на одну карту.

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Для Тельців цей тиждень стане справжнім святом фінансової стабільності. Карта Таро "Десятка Пентаклів" віщує значний прибуток або завершення вигідної справи, яка давно вимагала зусиль. Якщо ви вкладали кошти чи працювали над проєктом, саме зараз можна отримати винагороду. Також ймовірні додаткові джерела доходу — премія, подарунок, повернення боргу. Таро радить не витрачати все одразу, а частину інвестувати у довгострокові плани. Цей тиждень стане ідеальним для того, щоб подумати про сімейний бюджет і вкласти гроші у щось стабільне.

 

Яким знакам Зодіаку період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 принесе фінансовий успіх — Телець
Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Леви отримали одну з найсильніших карт — "Колесо Фортуни". Це означає, що удача буквально крутитиметься навколо вас. У цей період можливі неочікувані виграші, підписання контрактів або вигідні пропозиції, які відкриють новий рівень доходів. Таро підказує: не бійтеся ризикувати, навіть якщо здається, що ставки високі. Гроші можуть прийти несподівано — через випадкову зустріч, знайомство чи навіть через авантюрний крок. Ваше завдання — не упустити момент і довіритися долі.

 

Яким знакам Зодіаку період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 принесе фінансовий успіх — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Туз Жезлів"

Для Стрільців період з 29 вересня по 5 жовтня стане вибуховим у фінансовому плані. "Туз Жезлів" обіцяє новий початок, свіжу ідею, яка здатна принести прибуток уже найближчим часом. Ви отримаєте шанс започаткувати власну справу, вкласти кошти у проєкт чи розпочати партнерство, яке швидко себе виправдає. Карти Таро говорять: головне — не зволікати. Чим швидше ви приймете рішення, тим більше шансів отримати фінансову віддачу.

 

Яким знакам Зодіаку період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 принесе фінансовий успіх — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
