Три знака Зодиака уже скоро ждут сложные решения по Таро

Три знака Зодиака уже скоро ждут сложные решения по Таро

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:32
Какие знаки Зодиака предстанут перед сложными решениями на этой неделе — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: flickr.com

Судьба иногда подбрасывает нам моменты, когда необходимо выбирать дальнейший путь. И именно от этого выбора зависит будущее. На этой неделе, по предсказанию карт Таро, с непростыми решениями придется столкнуться трем знакам Зодиака. Это время, когда нельзя прятаться от собственных чувств и обстоятельств, ведь именно честность и смелость определят результат.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают необходимость сделать сложный выбор на этой неделе с 30 сентября по 5 октября. Решение точно будет судьбоносным.

Читайте также:
Лев — карта Таро "Двойка Мечей"

Львам Таро показывают период неопределенности. Вы можете оказаться между двумя вариантами, ни один из которых не кажется идеальным. Это может касаться как работы, так и личных отношений. "Двойка Мечей" напоминает: не всегда надо сразу делать выбор. Иногда самое мудрое решение — дать себе время, чтобы туман развеялся. Прислушайтесь к интуиции, ведь именно она поможет найти правильный путь.

Телец — карта Таро "Восьмерка Кубков"

Тельцам эта неделя приносит непростой урок: оставить то, что потеряло смысл или ничего не менять. Это может быть привычка, работа или отношения, которые давно не приносят радости. "Восьмерка Кубков" — карта честности с собой. Вам стоит задуматься, не удерживает ли вас прошлое от настоящего развития. Решение попрощаться может показаться болезненным, но именно оно откроет дверь к лучшему будущему. Выберите рост, даже если придется выйти из зоны комфорта.

Овен — карта Таро "Десятка Жезлов"

Овнам карты Таро показывают важный переломный момент. Вы слишком долго несете на себе чужие проблемы и лишние обязанности. "Десятка Жезлов" символизирует перегрузку, которая не дает вам двигаться дальше. На этой неделе жизнь поставит вас перед решением: оставаться под бременем или отказаться от него ради собственной свободы. Важно понять, что сила не в том, чтобы все выдержать, а в том, чтобы отпустить лишнее. Ваши новые возможности начнутся там, где закончится чрезмерная ответственность.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
