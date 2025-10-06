Таро гороскоп на неделю 6-12 октября 2025 — каким знакам Зодиака сказочно повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Неделя с 6 по 12 октября несет мощную энергию, благодаря полнолунию в Овне и Солнцу в Весах. А по прогнозу карт Таро, для четырех знаков Зодиака этот период будет особенно удачным. Счастливчики получат подарки от судьбы и небывалую фортуну.

Новини.LIVE делится раскладом магических карт Таро, который раскрывает, кому из представителей зодиакального круга невероятно повезет в делах, любви или финансах.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для вас эта неделя — это чистая магия перемен. "Колесо Фортуны" обещает неожиданные, но приятные повороты. Может появиться шанс, о котором вы даже не мечтали: выгодное предложение, неожиданная поддержка или фарт в денежных делах. Главное — не бойтесь действовать, даже если все кажется слишком добрым, чтобы быть правдой. Судьба любит смелых, а удача сейчас выбирает именно вас.

Телец — карта Таро "Солнце"

Период с 6 по 12 октября будет для вас как теплый лучик после затяжных дождей. "Солнце" — самая светлая карта Таро, и она обещает вам успех, радость и энергетический подъем. Появится уверенность, что вы на правильном пути, а Вселенная будет подбрасывать знаки, подтверждающие это. В отношениях — гармония, в финансах — стабильность, в делах — результат, который превзойдет ожидания.

Близнецы — карта Таро "Девятка Кубков"

Вам выпала карта исполнения желаний и внутреннего удовлетворения. Если вы долго к чему-то стремились — на этой неделе Вселенная ответит "да". "Девятка Кубков" — символ гармонии, радости и заслуженного счастья. Вас могут порадовать приятные новости, встреча с дорогим человеком или неожиданная благодарность за ваш труд. Главное — не сдерживайте эмоции, позвольте себе наслаждаться тем, что имеете.

Скорпион — карта Таро "Звезда"

Эта карта — знак надежды, вдохновения и благословения свыше. Если вы переживали непростой период, неделя с 6 по 12 октября станет моментом, когда появится свет в конце тоннеля. "Звезда" обещает духовное восстановление, неожиданную поддержку и новые возможности. Вы можете получить предложение, которое приблизит вас к большой мечте. Эта карта Таро — о том, что даже самые смелые желания могут стать реальностью, если вы сохраните веру.

