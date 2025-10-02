Видео
Главная Гороскоп Три знака Зодиака получат все, о чем мечтали в октябре по Таро

Три знака Зодиака получат все, о чем мечтали в октябре по Таро

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:01
Какие знаки Зодиака получат желаемое уже в октябре 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Второй месяц осени обещает быть насыщенным и многогранным. А для некоторых знаков Зодиака это время чудес и неожиданных подарков судьбы. По пророчеству карт Таро, Вселенная откроет для них двери к новым возможностям и поможет осуществить самые сокровенные желания.

Для каких знаков Зодиака октябрь станет месяцем, когда мечты воплощаются в реальность — узнавайте в раскладе карт Таро.

Прогноз Таро на октябрь для трех знаков Зодиака

Стрелец — карта Таро "Солнце"

Октябрь принесет Стрельцам успех в профессиональной сфере и финансовых делах. Ваши усилия и плодотворный труд наконец-то принесут реальные результаты. Мечты о повышении, важном проекте, высокой заработной плате станут реальностью. Таро советуют: не бойтесь принимать большие решения, доверяйте интуиции и используйте любые доступные возможности для самореализации.

Рак — карта Таро "Звезда"

Раки получат поддержку Вселенной во всех делах сердца и творческих начинаниях. Карты Таро предсказывают исполнение давней мечты или осуществление важного желания, которое вы носили в сердце долгие годы. Это время, когда интуиция поможет выбрать правильный путь и откроет новые горизонты. Главное — прислушивайтесь к своим ощущениям, не отбрасывайте новые возможности и будьте готовы к переменам.

Дева — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Дев октябрь станет месяцем неожиданных поворотов. Карты Таро сигнализируют о значительном успехе в работе, финансах и личных планах. Теперь вы получите именно то, о чем давно мечтали, и почувствуете, как жизнь начинает двигаться в правильном направлении. Используйте это время для стратегических шагов, будьте активными и открытыми к изменениям.

гороскоп октябрь знаки Зодиака предсказания карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
