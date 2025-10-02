Відео
Три знаки Зодіаку отримають все, про що мріяли у жовтні за Таро

Три знаки Зодіаку отримають все, про що мріяли у жовтні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:01
Які знаки Зодіаку отримають бажане вже у жовтні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Другий місяць осені обіцяє бути насиченим та багатогранним. А для деяких знаків Зодіаку це час чудес та несподіваних подарунків долі. За пророцтвом карт Таро, Всесвіт відкриє для них двері до нових можливостей і допоможе здійснити найпотаємніші бажання.

Для яких знаків Зодіаку жовтень стане місяцем, коли мрії втілюються у реальність — дізнавайтесь у розкладі карт Таро.

Прогноз Таро на жовтень для трьох знаків Зодіаку

Стрілець — карта Таро "Сонце"

Жовтень принесе Стрільцям успіх у професійній сфері та фінансових справах. Ваші зусилля та плідна праця нарешті принесуть реальні результати. Мрії про підвищення, важливий проєкт, високу заробітну плату стануть реальністю. Таро радять: не бійтеся приймати великі рішення, довіряйте інтуїції та використовуйте будь-які доступні можливості для самореалізації.

Рак — карта Таро "Зірка"

Раки отримають підтримку Всесвіту у всіх справах серця та творчих починаннях. Карти Таро пророкують виконання давньої мрії або здійснення важливого бажання, яке ви носили в серці довгі роки. Це час, коли інтуїція допоможе обрати правильний шлях і відкриє нові горизонти. Головне — прислухайтеся до своїх відчуттів, не відкидайте нові можливості і будьте готові до змін.

Діва — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Дів жовтень стане місяцем несподіваних поворотів. Карти Таро сигналізують про значний успіх у роботі, фінансах та особистих планах. Тепер ви отримаєте саме те, про що давно мріяли, і відчуєте, як життя починає рухатися у правильному напрямку. Використайте цей час для стратегічних кроків, будьте активними та відкритими до змін.

гороскоп жовтень знаки Зодіаку передбачення карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
