Какому знаку Зодиака повезет больше всего на выходные 11-12 октября 2025 года

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 11-12 октября обещают стать по-настоящему особенными: убывающая Луна переходит из общительных Близнецов в эмоциональный знак Рака, создавая уникальное сочетание легкости, тепла и душевности. Это время, когда хочется отпустить заботы, довериться интуиции и просто позволить себе наслаждаться моментом. Астрологи поделились гороскопом и уверяют: энергия этих дней поможет переосмыслить события, найти вдохновение и получить знаки от судьбы самым неожиданным образом. Но среди всех знаков Зодиака только один окажется на волне счастья.

Кому из представителей зодиакального круга фантастически повезет в эти субботу и воскресенье — Новини.LIVE делится прогнозом астрологов.

Счастливчик выходных

Для Тельцов выходные 11-12 октября станут периодом эмоционального подъема и приятных событий. Эти дни помогут вернуть внутреннее равновесие и почувствовать гармонию в отношениях. Астрологи говорят: под влиянием Венеры — вашей планеты-покровительницы — вы буквально будете купаться во внимании, нежности и позитиве. Все, за что возьметесь, будет приносить удовольствие, а люди рядом охотно поддержат любую вашу идею.

Особенно счастливыми эти дни станут в сфере любви. Тельцы почувствуют, что их чувства наконец-то находят отклик. Возможна неожиданная встреча или глубокий разговор, который изменит отношение к близкому человеку. Одиноким представителям этого знака Зодиака звезды обещают романтическое знакомство, которое подарит ощущение, будто мир снова наполнился яркими красками.

Звезды советуют провести выходные рядом с теми, кто вам дорог. Атмосфера доверия и тепла будет способствовать откровенным разговорам и даже примирению с теми, с кем раньше возникали недоразумения. Также это хорошее время, чтобы позволить себе небольшую роскошь — купить что-то, о чем давно мечтали, или устроить себе день отдыха.

